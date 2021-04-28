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Американские ученые нашли способ убить коронавирус за секунду
Ученые Техасского университета A&M обнаружили способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду с помощью высокой температуры, что позволяет найти новые средства предотвратить передачу патогена на большое расстояние.
Исследователи нашли способ убить коронавирус за секунду с помощью высокой температуры, что позволяет найти новые способы предотвратить передачу патогена на большое расстояние. Результаты исследования также опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering.
Эффективность применения тепла для успешной нейтрализации новой коронавирусной инфекции была продемонстрирована и раньше, но в предыдущих исследованиях воздействие температуры длилось от одной до 20 минут, что является непрактичным. Специалисты построили новую экспериментальную установку, - передает Lenta.ru.
Изделие представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При нагревании прибора до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать патоген, - передает РИА Новости.
Термическая обработка позволит использовать этот метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования, - полагают ученые.