В мире

сегодня, 10:23

Американские ученые нашли способ убить коронавирус за секунду

173
#коронавирус

Ученые Техасского университета A&M обнаружили способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду с помощью высокой температуры, что позволяет найти новые средства предотвратить передачу патогена на большое расстояние.

Группа американских ученых из Техасского университета A&M изобрела изделие, позволяющее мгновенно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи нашли способ убить коронавирус за секунду с помощью высокой температуры, что позволяет найти новые способы предотвратить передачу патогена на большое расстояние. Результаты исследования также опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering.

Эффективность применения тепла для успешной нейтрализации новой коронавирусной инфекции была продемонстрирована и раньше, но в предыдущих исследованиях воздействие температуры длилось от одной до 20 минут, что является непрактичным. Специалисты построили новую экспериментальную установку, - передает Lenta.ru.

Изделие представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При нагревании прибора до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать патоген, - передает РИА Новости.

Термическая обработка позволит использовать этот метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования, - полагают ученые.
173
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Карабахе машина с российскими миротворцами подорвалась на мине
#Карабах #миротворцы
В Карабахе машина с российскими миротворцами подорвалась на мине

вчера, 15:29

В мире
В Бразилии не разрешили ввоз российской вакцины от коронавируса
#коронавирус #прививка
В Бразилии не разрешили ввоз российской вакцины от коронавируса

вчера, 11:34

В мире
«Земля кочевников» признана лучшим фильмом года на «Оскаре»
#Оскар #фильм года
«Земля кочевников» признана лучшим фильмом года на «Оскаре»

26.04.2021 11:42

В мире
В Италии высказались о возможной войне с Россией
В Италии высказались о возможной войне с Россией

25.04.2021 09:10

В мире
Египет и Россия договорились о полном возобновлении авиасообщения
#Египет #туризм #авиасообщение
Египет и Россия договорились о полном возобновлении авиасообщения

23.04.2021 13:56

В мире
Чехия высказалась о численности сотрудников российского посольства в Праге
#Россия #Чехия #Прага
Чехия высказалась о численности сотрудников российского посольства в Праге

23.04.2021 13:40

В мире