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В Бразилии не разрешили ввоз российской вакцины от коронавируса
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз в страну российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Данное решение было принято накануне советом директоров регулятора. Все пять человек, входящих в его состав, проголосовали против. Перед голосованием специалисты Anvisa порекомендовали отклонить запрос на импорт российского препарата "до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков", - пишут "Известия".
По словам представителя агентства Густаво Мендеса, существенной проблемой является наличие в вакцине аденовируса, который якобы может размножаться, и это "серьезный недостаток".
Тем временем разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" полагают, что отказ бразильского регулятора разрешить ввоз в страну российской вакцины имеет политические причины.
"Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", к сожалению, носит политический характер", — говорится в Twitter разработчиков.
По их словам, это не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или с наукой. Они напомнили, что в прошлом году США пытались воспрепятствовать приобретению Бразилией российской вакцины, - передает RT.
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22.04.2021 11:45В мире