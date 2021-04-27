Липецкий горсовет выделил учителям на выплаты за классное руководство 172,7 миллиона

Должностные оклады отдельных категорий работников бюджетной сферы увеличены с 1 апреля на 3,6%.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова внесла на рассмотрение депутатов поправки в муниципальный бюджет на этот год.



Татьяна Григорова сообщила, что по доходам за счет, главным образом, безвозмездных субсидий, дотаций и субвенций муниципальный бюджет увеличится на 816,9 млн рублей, по расходам - на 819,3 миллиона. Большую часть средств - 452 миллиона рублей - депутаты согласились направить на муниципальную программу переселения липчан из ветхого и аварийного жилья. На ремонт дорог мэрия получит 151,4 миллиона рублей, в их числе расходы в сумме 84,8 млн рублей на проведенные в прошлом году работы по реконструкции проспекта Победы и улицы Баумана. На ремонт дорог, которые станут объездными путями на время ремонта улицы 50 лет НЛМК, израсходуют 18 млн рублей, на строительство дорожно-транспортной инфраструктуры в микрорайонах «Елецкий», «Звездный», улиц Стаханова и Катукова подрядчики получат 48,6 миллиона. На строительство детсада в микрорайоне «Европейский» выделены 29,4 млн рублей, на выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство - 172,7 миллиона.



Обычно переверстка бюджета сопровождается дискуссией, но в этот раз Татьяну Григорову потревожила лишь депутат Екатерина Пинаева. Она поинтересовалась тем, выделены ли бюджетные средства на благоустройство подходов и подъездов к детсадам и школам, на состояние которых в горсовете много родительских жалоб. За чиновницу ответила глава Липецка Евгения Уваркина:



- Состояние подъездов и подходов к социальным объектам - это проблема. Надеемся, что на майской или июньской сессии горсовета мы утвердим соответствующую субсидию из областного бюджета.



- Глава города добивается поддержки губернатора в этом вопросе и мы уверены, что нужная нам финансовая помощь будет оказана, - сказал спикер Александр Афанасьев.



В результате внесенных изменений бюджет Липецка на 2020 год по доходам составил 13,2 млрд рублей, по расходам - 13,8 миллиарда с дефицитом в 632 миллиона рублей.



Парламентарии также утвердили изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка» - с 1 апреля будут повышены должностные оклады отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагогических работников учреждений дополнительного образования, медработников в подведомственных департаменту по физической культуре и спорту организаций, работникам культуры) на 3,6% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год.

