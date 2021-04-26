На улице Катукова водитель Приоры» двигался по встречной полосе

Сегодня в Липецке на улице Катукова водитель автомобиля «Лада Приора» решил наплевать на правила дорожного движения и поехал во встречном направлении.

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Поездку записал видеорегистратор одного из автомобилей.



Судя по записи, «Лада»двигалась по крайней левой полосе. Опасный маневр успел заметить и вовремя перестроиться водитель «Шкоды».



- Интересно, куда он дальше поехал, - задался вопросом владелец регистратора, который прислал в редакцию GOROD48 видеозапись.

