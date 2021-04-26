сегодня, 21:33
На улице Катукова водитель Приоры» двигался по встречной полосе
Сегодня в Липецке на улице Катукова водитель автомобиля «Лада Приора» решил наплевать на правила дорожного движения и поехал во встречном направлении.
Судя по записи, «Лада»двигалась по крайней левой полосе. Опасный маневр успел заметить и вовремя перестроиться водитель «Шкоды».
- Интересно, куда он дальше поехал, - задался вопросом владелец регистратора, который прислал в редакцию GOROD48 видеозапись.
Александр
митьки
Таксист
Гадя Петрович Хренова
А
Липчанин
Аноним
Ваш тренер
водятел
быдлоград