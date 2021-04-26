Общество

сегодня, 21:33

На улице Катукова водитель Приоры» двигался по встречной полосе

10 1129
#ПДД #нарушение
5

Сегодня в Липецке на улице Катукова водитель автомобиля «Лада Приора» решил наплевать на правила дорожного движения и поехал во встречном направлении.

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Поездку записал видеорегистратор одного из автомобилей.  

Судя по записи, «Лада»двигалась по крайней левой полосе. Опасный маневр успел заметить и вовремя перестроиться водитель «Шкоды».

- Интересно, куда он дальше поехал, - задался вопросом владелец регистратора, который прислал в редакцию GOROD48 видеозапись.
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#ПДД #нарушение
5

Комментарии (10)

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Александр

2 минуты назад
Он просто курнул !
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митьки

10 минут назад
опера на задании
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Таксист

25 минут назад
Липчанин, а он и не создал помехи пешеход, значит не нарушил
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Гадя Петрович Хренова

57 минут назад
Патерялася Я)))
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А

сегодня, 22:04
С пешеходом ваш водитель шкоды накосячил сто пудово. Его тож привлечь надо))))
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Липчанин

сегодня, 21:55
Да,а водитель регистратора не пропустил пешехода""""
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Аноним

сегодня, 21:53
Этот тип сегодня на лебедянской трассе всех подрезал, номера заклеены частично желтым скотчем.
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Ваш тренер

сегодня, 21:47
Типичный на всё кладущий и на всех липчанИн....Таких много...
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водятел

сегодня, 21:39
наверное сердечный приступ
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быдлоград

сегодня, 21:38
в Бомбее все так ездят
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