Спорт
сегодня, 18:49
Еще три липчанина установили рекорды в Кубке мира по пауэрлифтингу
Все они выступили в сравнительно новом виде – жимовом двоеборье.
Вчера мы писали об уникальном достижении липецкого силача Николая Грачёва, который в Кубке мира по силовому троеборью по версии Национальной ассоциации пауэрлифтинга (НАП) в Белгороде умудрился разом установить 25 мировых рекордов.
Соревнования продолжились и принесли успех ещё троим нашим землякам. Все они выступали в так называемом жимовом двоеборье.
Дмитрий Персиянов выступал в основной группе среди мужчин в весовой категории до 90 кг. В жиме лёжа он осилил вес в два раза больше собственного – 185 кг.
Вторым этапом двоеборья является подъем собственного веса на количество повторений. 90-килограммовую штангу Персиянов пожал 35 раз. В сумме это дало 220 очков (185 кг + 35 подъемов), что привело липчанина к победе в Кубке мира.
Иван Фоминов выступал среди ветеранов 40-44 года в категории до 110 кг. В жиме лежа он справился с нагрузкой в 155 кг, а в подъеме 110-килограммовой штанги, равной его собственному весу, сделал 20 удачных подъема. В сумме это дало 175 очков и принесло «золото». Кроме того Фоминов может гордиться тем, что впервые в жизни выполнил норматив мастера спорта.
Самый «ветеранистый» из липецких динамовцев Александр Жеребцов в категории «кому за 65» в категории до 100 кг осилил в жиме 127,5 кг, а в подъеме снаряда тяжестью в центнер сделал 13 повторений, но из-за технических ошибок судьи засчитали только 10 подъемов. Но и это не помешало липчанину занять первое место с суммой в 137,5 очков.
Тренер липецких атлетов мастер спорта России по тяжёлой атлетике, 2-кратный обладатель Кубка мира по пауэрлифтингу по версиям НАП и WPS Владислав Комаров пояснил GOROD48, что жимовое двоеборье является очень специфическим видом.
- Обычно одни спортсмены делают ставку на взрывную силу и могут разом справиться с огромным весом, а другие – на выносливость. Два качества сочетаются между собой очень редко, - говорит Комаров, - Силовое двоеборье как раз и требует владения и тем, и другим, поэтому способных им заниматься пока не так много. Поэтому в какой-то мере моих учеников можно назвать одними их первопроходцев.
Слева направо: Александр Жеребцов, тренер Владислав Комаров, Дмитрий Персиянов, Иван Фоминов.
Жимовое двоеборье сравнительно недавно появилось в программе пауэрлифтинга. Таблицы рекордов пока только пишутся, поэтому результаты всех троих динамовских победителей соответствовали рекордам России, Европы и мира. Так липчане пишут историю.
Соревнования продолжились и принесли успех ещё троим нашим землякам. Все они выступали в так называемом жимовом двоеборье.
Дмитрий Персиянов выступал в основной группе среди мужчин в весовой категории до 90 кг. В жиме лёжа он осилил вес в два раза больше собственного – 185 кг.
Вторым этапом двоеборья является подъем собственного веса на количество повторений. 90-килограммовую штангу Персиянов пожал 35 раз. В сумме это дало 220 очков (185 кг + 35 подъемов), что привело липчанина к победе в Кубке мира.
Иван Фоминов выступал среди ветеранов 40-44 года в категории до 110 кг. В жиме лежа он справился с нагрузкой в 155 кг, а в подъеме 110-килограммовой штанги, равной его собственному весу, сделал 20 удачных подъема. В сумме это дало 175 очков и принесло «золото». Кроме того Фоминов может гордиться тем, что впервые в жизни выполнил норматив мастера спорта.
Самый «ветеранистый» из липецких динамовцев Александр Жеребцов в категории «кому за 65» в категории до 100 кг осилил в жиме 127,5 кг, а в подъеме снаряда тяжестью в центнер сделал 13 повторений, но из-за технических ошибок судьи засчитали только 10 подъемов. Но и это не помешало липчанину занять первое место с суммой в 137,5 очков.
Тренер липецких атлетов мастер спорта России по тяжёлой атлетике, 2-кратный обладатель Кубка мира по пауэрлифтингу по версиям НАП и WPS Владислав Комаров пояснил GOROD48, что жимовое двоеборье является очень специфическим видом.
- Обычно одни спортсмены делают ставку на взрывную силу и могут разом справиться с огромным весом, а другие – на выносливость. Два качества сочетаются между собой очень редко, - говорит Комаров, - Силовое двоеборье как раз и требует владения и тем, и другим, поэтому способных им заниматься пока не так много. Поэтому в какой-то мере моих учеников можно назвать одними их первопроходцев.
Слева направо: Александр Жеребцов, тренер Владислав Комаров, Дмитрий Персиянов, Иван Фоминов.
Жимовое двоеборье сравнительно недавно появилось в программе пауэрлифтинга. Таблицы рекордов пока только пишутся, поэтому результаты всех троих динамовских победителей соответствовали рекордам России, Европы и мира. Так липчане пишут историю.
матвей
Паша