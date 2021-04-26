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23 минуты назад

Пандемия спровоцировала рост числа наркопреступлений в Европе

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#коронавирус #наркотики
Пандемия спровоцировала рост числа наркопреступлений в Европе
Коронавирус спровоцировал всплеск связанных с наркоторговлей преступлений в Европе. Как заявили «Известиям» в европейском центре мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), в 2020 году был зафиксирован рост поставок тяжелых наркотиков в Европу по сравнению с 2019-м. Как сообщили в ведомстве, блокировка стран не смогла повлиять на рынок наркотиков, а только подтолкнула преступников к развитию новых способов торговли и транспортировки. 

«Наземными маршрутами незаконного оборота наркотиков, по которым обычно груз доставляется в Европу, из-за закрытия границ пользоваться стало проблематично. Это заставило преступников переключиться на морские пути», — подчеркнул в беседе с «Известиями» научный аналитик EMCDDA Тибериу Стоян. 

Он отметил, что во второй половине 2020 года в ряде европейских морских портов были перехвачены крупнейшие за последние несколько лет партий тяжелых наркотиков. Только в порту Антверпена за шесть недель с 20 февраля 2021 года полиция Бельгии изъяла 27,64 т кокаина. 

В министерстве внутренних дел, строительства и родины ФРГ (BMI) «Известиям» сообщили, что в 2020 году количество преступлений, связанных с незаконной торговлей наркотиков, увеличилось на 1,7% по сравнению с 2019-м — до 365 753 правонарушений. В ведомстве отметили, что порты Антверпена, Роттердама, Гамбурга и Бремерхафена оставались в период пандемии главными переправами опасных посылок из Латинской Америки. 
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#коронавирус #наркотики

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