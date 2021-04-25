Общество

сегодня, 18:28

Движение в центре ограничили из-за коммунальных фонтанов

11 1053
#авария #ЖКХ
1
Движение в центре ограничили из-за коммунальных фонтанов

На Первомайской устраняют течь воды.

Как сегодня уже сообщал GOROD48, на улице Первомайской образовались коммунальные фонтаны. Вода заливала улицу от района стадиона «Металлург». На сетях произошёл порыв, течь перекрыта, однако необходим ремонт. Работники в АО «ЛГЭК» оградили место производства работ на водоводе диаметром 125 мм и в ближайшее время приступят к ним, сообщает мэрия Липецка. Ожидается, что завершить их удастся в течение ночи.

- Для проведения работ мы вынуждены ограничить движение транспорта по одной полосе на участке от стадиона «Металлург» до улицы Фрунзе, - отметили в АО «ЛГЭК».
11 1053
#авария #ЖКХ
1

Комментарии (11)

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Проект комфортный рай

17 минут назад
фонтаны укрощают город
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Потому что они просто забиты и не чищены.

30 минут назад
А почему же на всём протяжении бегущей воды не одна ливнёвка не справляется с этим потоком, да и на Фрунзе много ливнёвок.
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Ленин

33 минуты назад
Прелести эффективного капитализьма.
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=

34 минуты назад
тухляк на сайте.....
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Исмаил

39 минут назад
суботник виноват
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Предлагаю

42 минуты назад
Сие событие увековечить стрит-артом на стенах ближайшего дома. Будет Пямятник безхозяйноного отношения к городу.
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Решение проблеммы.

49 минут назад
А администрация на капельные поливы тратится. Чем не орошение низ ближайшей территории причем всей сразу.
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Паркобесие продолжается

54 минуты назад
а теперь и граффити-подарок !!!!!!!
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Фокс

54 минуты назад
Прощай красивая плитка, мы тебя стырим, а уложим новую
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Ванька Грозный

59 минут назад
Красотища-то какая , лепота !! )
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