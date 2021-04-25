Общество
сегодня, 18:28
Движение в центре ограничили из-за коммунальных фонтанов
На Первомайской устраняют течь воды.
Как сегодня уже сообщал GOROD48, на улице Первомайской образовались коммунальные фонтаны. Вода заливала улицу от района стадиона «Металлург». На сетях произошёл порыв, течь перекрыта, однако необходим ремонт. Работники в АО «ЛГЭК» оградили место производства работ на водоводе диаметром 125 мм и в ближайшее время приступят к ним, сообщает мэрия Липецка. Ожидается, что завершить их удастся в течение ночи.
- Для проведения работ мы вынуждены ограничить движение транспорта по одной полосе на участке от стадиона «Металлург» до улицы Фрунзе, - отметили в АО «ЛГЭК».
- Для проведения работ мы вынуждены ограничить движение транспорта по одной полосе на участке от стадиона «Металлург» до улицы Фрунзе, - отметили в АО «ЛГЭК».
Комментарии (11)
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Проект комфортный рай
Потому что они просто забиты и не чищены.
Ленин
=
Исмаил
Предлагаю
Решение проблеммы.
Паркобесие продолжается
Фокс
Ванька Грозный