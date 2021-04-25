На улице Первомайской бьют коммунальные фонтанчики

По улице бегут ручьи холодной воды.

Сегодня утром липчанин Андрей заметил на улице Первомайской новую «достопримечательность»: по дороге текут ручьи, а из колодцев бьют фонтанчики воды. Потоки воды спускаются от стадиона «Металлург» до перекрестка с улицей Фрунзе.В пресс-службе АО «ЛГЭК» GOROD48 сообщили, что родники-сюрпризы – это их сети. На улицу Первомайскую уже выехала бригада коммунальщиков. Сейчас они обследуют сети и выявляют причину фонтанирующей воды. Устранить поломку планируют в течение дня.