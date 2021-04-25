Общество

33 минуты назад

На улице Первомайской бьют коммунальные фонтанчики

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#ЖКХ #коммуналка
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На улице Первомайской бьют коммунальные фонтанчики

По улице бегут ручьи холодной воды.

Сегодня утром липчанин Андрей заметил на улице Первомайской новую «достопримечательность»: по дороге текут ручьи, а из колодцев бьют фонтанчики воды. Потоки воды спускаются от стадиона «Металлург» до перекрестка с улицей Фрунзе.

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В пресс-службе АО «ЛГЭК» GOROD48 сообщили, что родники-сюрпризы – это их сети. На улицу Первомайскую уже выехала бригада коммунальщиков. Сейчас они обследуют сети и выявляют причину фонтанирующей воды. Устранить поломку планируют в течение дня.
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#ЖКХ #коммуналка
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Комментарии (2)

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Доярка с хацапетовки

23 минуты назад
Это один из многочисленных подарков ко дню города!
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вот

25 минут назад
чем мэру нужно заниматься. Сетями.
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