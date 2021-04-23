Здоровье

сегодня, 17:01

Липчане за год вызвали «Скорую помощь» более 366 тысяч раз

4 296
#Скорая помощь
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Липчане за год вызвали «Скорую помощь» более 366 тысяч раз

Это по тысячи вызовов за сутки.

28 апреля - День работников скорой помощи. Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в 2020 году в нашем регионе выездными бригадами было выполнено более 366 тысяч вызовов скорой медицинской помощи.

Причём, по данным облздрава, 90,8 % вызовов скорой медицинской помощи были в экстренной форме, а в 93,5% бригады доезжали до пациента менее чем за 20 минут.

Большое количество выездов в прошлом году было к пациентам с температурой, с подозрением на пневмонию.

В настоящий момент в Липецкой области скорую медицинскую помощь оказывают 19 медицинских организаций: это Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, а также 18 отделений в составе районных и центральных районных больниц.

В состав Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области входит 7 подстанций, одна из которых является основной, и филиал в городе Ельце. Это 480 бригад скорой медицинской помощи, из которых 104 круглосуточных. В составе службы скорой медицинской помощи региона насчитывается 80 врачей различных специальностей, 736 средних медицинских работника и 434 водителя.

Каждую смену на обслуживание пациентов выводятся до 50 общепрофильных и специализированных (анестезиолого-реанимационных, педиатрических, психиатрических, медицины катастроф) бригад.

За последние 4 года подразделениями получено 88 новых автомобилей, в этом году за счет средств федерального бюджета также планируются поставки автомобилей скорой медицинской помощи класса «B».
4 296
#Скорая помощь
1

Комментарии (4)

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Гость

23 минуты назад
И скольким они помощь не оказали и люди умерли? Оправдания нет!
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Гость

28 минут назад
А сколько она не приехала...Вы посчитали?
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Медицинский террор он такой...

56 минут назад
Здорово прибавил работы простым медикам. В доковидные времена по причине орви скорые не вызывали...
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Спасибо

сегодня, 17:22
Спасибо за профессионализм, за оказанную помощь, за правильные действия бригады скорой помощи! Это был тяжелый месяц октябрь, ожидали помощь в течение нескольких часов.
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