Липчане за год вызвали «Скорую помощь» более 366 тысяч раз

Это по тысячи вызовов за сутки.

28 апреля - День работников скорой помощи. Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в 2020 году в нашем регионе выездными бригадами было выполнено более 366 тысяч вызовов скорой медицинской помощи.



Причём, по данным облздрава, 90,8 % вызовов скорой медицинской помощи были в экстренной форме, а в 93,5% бригады доезжали до пациента менее чем за 20 минут.



Большое количество выездов в прошлом году было к пациентам с температурой, с подозрением на пневмонию.



В настоящий момент в Липецкой области скорую медицинскую помощь оказывают 19 медицинских организаций: это Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, а также 18 отделений в составе районных и центральных районных больниц.



В состав Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области входит 7 подстанций, одна из которых является основной, и филиал в городе Ельце. Это 480 бригад скорой медицинской помощи, из которых 104 круглосуточных. В составе службы скорой медицинской помощи региона насчитывается 80 врачей различных специальностей, 736 средних медицинских работника и 434 водителя.



Каждую смену на обслуживание пациентов выводятся до 50 общепрофильных и специализированных (анестезиолого-реанимационных, педиатрических, психиатрических, медицины катастроф) бригад.



За последние 4 года подразделениями получено 88 новых автомобилей, в этом году за счет средств федерального бюджета также планируются поставки автомобилей скорой медицинской помощи класса «B».