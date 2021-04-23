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Липецкая вечЁрка: в ДТП вновь пострадал ребенок, снос веранды «Амстердама» и исчезнувший памятник Ленину

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#вечЁрка #ДТП #"Амстердам" #Ленин
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Липецкая вечЁрка: в ДТП вновь пострадал ребенок, снос веранды «Амстердама» и исчезнувший памятник Ленину

Сегодня, 23 апреля, появилось видео аварии, в которой пострадал ребенок, суд подтвердил решение о сносе веранды ресторана «Амстердам»,а с площади Константиновой исчез памятник Ленину.

В Липецке снова сбили ребенка. Накануне вечером на улице Терешковой водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 12-летнего мальчика. По словам водителя, подросток ехал по дороге на самокате. После удара машина выехала на встречную полосу. К счастью, дорога была пустой. Мальчика отвезли в больницу.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сейчас идет проверка, выясняются все обстоятельства ДТП. В частности проверяется информация о том, ехал ли ребенок по пешеходному переходу на самокате или шел пешком. 

Водитель просит откликнуться тех, чей регистратор записал момент ДТП. Читатели GOROD48 разделились в во мнениях, кто виноват в аварии.  

— Мальчик не виноват, перед водителем даже машина остановилась, а у него ноль реакции! — уверена Анастасия.  

— Прежде чем водителя обвинять пересмотрите запись. Там видно, что он ехал на мигающий зеленый (разрешено правилами). С этими самокатами совсем сбрендили. Надо с детьми профилактику проводить. То что темная машина остановилась, это не значит, что всем нужно стоять. У нас таких ждунов полгорода и если каждый раз так всем останавливаться, то пробки будут на пустом месте. В данном происшествии виноваты родители парня, которые не объяснили, как надо переходить дорогу. В правилах чётко сказано, что на регулируемом пешеходном переходе пешеход может идти только на зеленый и пешком (не на велосипеде, не на самокате, не на всяких гироскутерах). Когда же вы уже запомните, что не всегда виноват водитель, — еще одно мнение.

Это уже третье резонансное ДТП с участием детей за неделю в Липецке. 20 апреля на улице Октябрьской водитель автобуса насмерть сбил 13-летнего мальчика. 17 апреля на улице Свиридова водитель автомобиля «Ниссан Лиф» сбил женщину с трехлетней девочкой.

Накануне липчанин устроил ДТП в соседней Воронежской области. В городе Семилуки он на грузовике «Isuzu» врезался в «ГАЗель», которая от удара перевернулась и в нее на полном ходу влетел «Kia Rio». В этой аварии пострадали два человека.

А сегодня на 302-м километре трассы «Орел-Тамбов»  81-летний водитель «Киа Рио» врезался в прицеп грузовика «КамАЗ». Авария обошлась без пострадавших.

Владельцу известного липецкого ресторана «Амстердам», похоже, все-таки придется снести веранду. Он проиграл и в кассационном суде жителям дома, в котором располагается заведение. Кстати, пока веранду не снесут, ресторан не должен работать. Новости о судьбе  «Амстердама» не оставили равнодушными комментаторов GOROD48.  

— Сколько людей страдают от этих кабаков, пивных и кафешек, расположенных в жилых домах. Самое страшное — это круглосуточное гудение вытяжек и сплитсистем. Жильцы вторых этажей просто приговорены к ресторанному садизму, — защищает жителей Иванов Иван.

— Это уже было в истории, когда все грабили, ломали и расстреливали по просьбе трудящихся, туда и хотим снова, — защищает ресторатора читатель, подписавшийся Родина.

— Обидно, но нужно уметь договаривается и не доводить до крайностей. Тем более есть современные технологии шумоизоляции, — постарался примирить всех Сергей V.

Если кому-то что-то в Липецке не нравится, есть возможность изменить. С 26 апреля до 30 мая горожане могут проголосовать за территории, которые благоустроят в 2022 году. В списке 36 объектов. Есть среди них и Каменный лог, за благоустройство которого липчане  уже голосовали в 2018 году. Но лог что-то так и не благоустроили. Начали и бросили.

— Обустройте меня, пожалуйста! Во что превратили уникальный природный объект!!! Стыдоба и позорище, с Петровских времён такой беспредельщины не видывал, — буквально вопил комментатор, подписавшись Каменный лог.

Памятник Ленину пропал с постамента на площади Константиновой. Оказалось, что его отправили на реставрацию, после которой Ильич из серебристого превратится в золотого

 — Ушёл в подполье. Сейчас в Разливе. Ждите к осени, вернётся. Готовьте «Аврору», — посмеялся Алексей.

 — Послушал обращение к федеральному собранию, обиделся и ушёл, — еще одна версия, почему исчез Ильич.
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#вечЁрка #ДТП #"Амстердам" #Ленин
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Комментарии (2)

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весёлый

13 минут назад
Когда же народ решит ,кто всё таки был Ленин
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Созерцатель

26 минут назад
Красят памятник человеку ,предлогавшему травить газом наших крестьян! Жуть!! Страна дураков!!!
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