Автомобиль «Киа» 81-летнего водителя въехал под прицеп «КамАЗа»

Авария обошлась без пострадавших.

Днем 23 апреля на 302-м километре трассы «Орел-Тамбов» автомобиль «Киа Рио» врезался в прицеп грузовика «КамАЗ».



- По предварительным данным, столкновение произошло, когда 36-летний водитель грузовика начал перестраиваться. Авария обошлась без пострадавших, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах происшествия.

