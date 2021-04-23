Происшествия

49 минут назад

Автомобиль «Киа» 81-летнего водителя въехал под прицеп «КамАЗа»

9 1039
#ДТП #грузовик
1
Автомобиль «Киа» 81-летнего водителя въехал под прицеп «КамАЗа»

Авария обошлась без пострадавших.

Днем 23 апреля на 302-м километре трассы «Орел-Тамбов» автомобиль «Киа Рио» врезался в прицеп грузовика «КамАЗ».

- По предварительным данным, столкновение произошло, когда 36-летний водитель грузовика начал перестраиваться. Авария обошлась без пострадавших, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах происшествия.
9 1039
#ДТП #грузовик
1

Комментарии (9)

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Николай

7 минут назад
Ему пора к земле привыкать,а не по трассам ездить.
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Дед

12 минут назад
Деда не трогайте, дед не виноват, дед в поряде. Номера видели?
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Посмотри на номера.

26 минут назад
Кто дал ему разрешение на проезд, А номера и машина то не простые, ведать и пенсионер 81 тоже не простой?
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И хлопать в ладоши

26 минут назад
Доедая лапшу с ушей
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Варавва

27 минут назад
кто озвучивает свои предварительные данные, готов нести ответственность за распространение ложной информации или съедит на то, что она предварительная? судя по номерам нужно смотреть за ПРАВИЛЬНЫМ СОСТАВЛЕНИЕМ органами ГИБДД СХЕМЫ ДТП, а то сейчас вывернут все как им нужно. Даже судить по фото и местоположение ТС после ДТП, кто то просто проипал момент или отвлекся от дороги.
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Не гость

27 минут назад
По страховке конечно выгоднее, когда КАМАЗ перестроился, а не дед уснул.
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У такого возраста надо отбирать права.

28 минут назад
А у 81 однолетнего ступор настал. Зря не 100 за рулём был. Как же в таком возрасте проходят медкомиссию? Зато наверняка числится каким нибудь инвалидом.
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Кто дал ему разрешение на проезд

34 минуты назад
Его 81 год он отдыхать должен сидеть смотреть первый канал
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Эксперт

41 минуту назад
Они специально устроили аварию чтобы пробку километровую устроить.
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