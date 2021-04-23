Происшествия
49 минут назад
Автомобиль «Киа» 81-летнего водителя въехал под прицеп «КамАЗа»
Авария обошлась без пострадавших.
Днем 23 апреля на 302-м километре трассы «Орел-Тамбов» автомобиль «Киа Рио» врезался в прицеп грузовика «КамАЗ».
- По предварительным данным, столкновение произошло, когда 36-летний водитель грузовика начал перестраиваться. Авария обошлась без пострадавших, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах происшествия.
- По предварительным данным, столкновение произошло, когда 36-летний водитель грузовика начал перестраиваться. Авария обошлась без пострадавших, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах происшествия.
Николай
Дед
Посмотри на номера.
И хлопать в ладоши
Варавва
Не гость
У такого возраста надо отбирать права.
Кто дал ему разрешение на проезд
Эксперт