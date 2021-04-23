Снос веранды «Амстердама» подтвердила кассация

Доводы хозяина бизнеса и ресторана суд отклонил.

В Саратове судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции вынесла определение по иску жильцов дома, в котором расположен ресторан «Амстердам». Камнем преткновения горожан и бизнеса стала веранда предприятия общественного питания: жильцы дома потребовали ее снести.



Горожане выиграли суд первой инстанции. Правобережный районный суд в 2018 году обязал владельца ресторана снести пристройку вместе с вентиляционной системой и благоустроить придомовую территорию — восстановить газон под верандой. Кроме того, в конце 2019 год Правобережный районный суд запретил «Амстердаму» работать после 23 часов. Эти положения аппеляция оставила в силе. Суд также обязал владельца ресторана установить противопожарные двери, систему дымоудаления либо систему автоматического пожаротушения, изменить существующую систему вентиляции. Суд приостановил работу ресторана до того момента, пока все эти системы не будут приведены в порядок.



В кассационной жалобе владелец ресторана и ООО «Амстердам» решили оспорить законность и обоснованность судебных постановлений. Они просили их отменить, указывая на то, что суды не установили нарушений прав истцов возведением пристройки, которая не несет угрозы жизни или здоровью граждан, в соответствии с заключением эксперта является временной. Помимо этого они просили не приостанавливать работу общепита на неопределенный срок: это приведет к простою и убыткам ресторана и его сотрудников. Оспорены и требования о сносе веранды, так как земля под ней принадлежит не жильцам дома, а органу местного самоуправления. Они указали, что возведенное строение является временной летней верандой, выполненной на основании проектной документации; летняя веранда капитальным строением не является, в связи с чем получение разрешения на ее возведение не требуется.



- Из материалов дела следует, что согласие собственников многоквартирного дома на реконструкцию жилого отсутствует, что подтверждается фактически предъявленным иском, заявлениями собственников многоквартирного дома о том, что они поддерживают исковые требования. Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома о разрешении использования общего имущества дома собственником нежилого помещения суду не представили.

ООО «Амстердам» с заявлениями о получении разрешения на реконструкцию, перепланировку нежилого помещения не обращался, согласования переустройства и перепланировки жилых помещений не производилось. Таким образом, у ресторана отсутствуют права на земельный участок, расположенный под возведенной пристройкой, - указано в определении кассационного суда.



Все решения, принятые в отношении «Амстердама», оставлены в силе.