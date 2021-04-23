Происшествия
18 минут назад
Липчанин устроил массовое ДТП в районе Семилук
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В аварии двое пострадавших
Вчера вечером в районе города Семилуки, липчанин на грузовике «Isuzu» врезался в движущуюся в попутном направлении «Газель», которая от удара перевернулась и в нее на полном ходу влетела «Kia Rio», сообщили «Вести Воронеж».
В аварии пострадали двое жителей Воронежской области – женщина – водитель «Kia Rio» и водитель «Газели».
Фото: «Вести Воронеж»
В аварии пострадали двое жителей Воронежской области – женщина – водитель «Kia Rio» и водитель «Газели».
Фото: «Вести Воронеж»
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