Происшествия

18 минут назад

Липчанин устроил массовое ДТП в районе Семилук

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#ДТП
Липчанин устроил массовое ДТП в районе Семилук

В аварии двое пострадавших

Вчера вечером в районе города Семилуки, липчанин на  грузовике «Isuzu»  врезался в движущуюся в попутном направлении «Газель», которая от удара перевернулась и в нее на полном ходу влетела «Kia Rio», сообщили «Вести Воронеж».

В аварии пострадали двое жителей Воронежской области – женщина – водитель «Kia Rio» и водитель «Газели».

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Фото: «Вести Воронеж»

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#ДТП

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