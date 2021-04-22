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15 минут назад

Экс-чиновница Росздравнадзора назвала взятку лечением зубов тестированием медицинской техники

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#взятка
Экс-чиновница Росздравнадзора назвала взятку лечением зубов тестированием медицинской техники

Осужденной «Отличнице здравоохранения РФ» Полине Евтушевской три года запрещено занимать должности в органах государственной власти сроком. Также она заплатит 700 тысяч рублей штрафа.

В феврале в Октябрьском суде Липецка был вынесен приговор по обвинению во взятке, полученной… зубами! Экс-начальницу отдела лицензирования, стандартизации и контроля качества медицинской помощи Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области Полину Евтушевскую осудили по ч.3. ст. 290 УК РФ за то, что она трижды посетила дантиста, который предоставил ей услуг на 40 тысяч рублей. Суд согласился с мнением гособвинения, что это была завуалированная взятка, которую стоматолог предоставил чиновнице за нужное ему экспертное заключение на жалобу недовольного его работой липчанина.

Этим липчанином был бывший гендиректор АО «Липецкцемент» Борис Чумарин. Экс-руководитель крупного предприятия заплатил стоматологу Виталию Рогаткину 100 тысяч рублей за имплант, который не прижился. Но стоматолог не признал этот случай страховым и денег клиенту не вернул. Получив отказ, Борис Чумарин подал на клинику иск в суд, обратился с жалобами в разные инстанции. В областном управлении Росздравнадзора проверку данного случая поручили комиссии во главе с Полиной Евтушевской. В свою очередь, чиновница поручила проведение экспертизы врачу-стоматологу Елене Данько. Однако позже эксперт увидела в документе за своей подписью совсем другие выводы. Так Борис Чумарин заподозрил Евтушевскую в служебном подлоге. В свою очередь, в Следкоме РФ пришли к выводу, что «Отличница здравоохранения РФ» Полина Евтушевская пригласила к себе на прием того самого врача Рогаткина и дала ему понять, что в силах смягчить выводы эксперта. В Следкоме полагают, что между чиновницей и стоматологом была достигнута договоренность: за нужный ему вывод он будет бесплатно ее лечить.

Октябрьский районный суд признал экс-чиновницу виновной в получении взятки, приговорив Полину Евтушевскую к 700 тысячам рублей штрафа и запрету на право занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года.

Но осужденная приговор обжаловала. В апелляционной жалобе Полина Евтушевская попросила ее оправдать. Она указала, что не исправляла выводы врача-эксперта, а всего лишь помогла ему подготовить качественное заключение. В день проверки в клинике «Дентал Клаб» Евтушевской была сделала компьютерная томография. И эту процедуру, по ее мнению, не стоит расценивать как взятку - это было тестирование медицинской техники. За дальнейшее же лечение зубов она будто бы хотела заплатить после того, как лечение будет окончательно завершено.

Исследовав представленные материалы, доводы апелляционных жалоб, выслушав и оценив аргументы, приведенные участниками процесса, областной суд решил, что факт получения Евтушевской медицинской услуги без оплаты бесспорно установлен судом первой инстанции. Обращение в последующем в стоматологическую клинику за медицинской помощью с наличием ранее сделанного в ней снимка свидетельствует о наличии у Евтушевской преступного умысла на получение бесплатной медицинской помощи.

Суд указал, что получившая стоматологическую услугу в виде компьютерной томограммы Евтушевская выступала не как физическое, а как должностное лицо. Являясь сотрудником органа, осуществляющего проверку, она сама предложила проверяемому ею врачу ее проконсультировать и осмотреть ее ротовую полость. Таким образом, Евтушевская, понимая, что она является сотрудником органа, осуществляющего проверку деятельности медицинского учреждения, не приняла мер к предотвращению конфликта интересов, обратилась с жалобами на наличие проблем с зубами и получила бесплатную медицинскую помощь. Ее последующие действия лечению зубов с использованием сделанной ранее в этой же клинике компьютерной томограммы свидетельствуют о наличии единого продолжаемого преступления.

Пресс-служба областного суда сообщает, что приговор Октябрьского районного суда Липецка был оставлен без изменения, а жалобы осужденной и её адвоката - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
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#взятка

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