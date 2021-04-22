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Экс-чиновница Росздравнадзора назвала взятку лечением зубов тестированием медицинской техники
Осужденной «Отличнице здравоохранения РФ» Полине Евтушевской три года запрещено занимать должности в органах государственной власти сроком. Также она заплатит 700 тысяч рублей штрафа.
Этим липчанином был бывший гендиректор АО «Липецкцемент» Борис Чумарин. Экс-руководитель крупного предприятия заплатил стоматологу Виталию Рогаткину 100 тысяч рублей за имплант, который не прижился. Но стоматолог не признал этот случай страховым и денег клиенту не вернул. Получив отказ, Борис Чумарин подал на клинику иск в суд, обратился с жалобами в разные инстанции. В областном управлении Росздравнадзора проверку данного случая поручили комиссии во главе с Полиной Евтушевской. В свою очередь, чиновница поручила проведение экспертизы врачу-стоматологу Елене Данько. Однако позже эксперт увидела в документе за своей подписью совсем другие выводы. Так Борис Чумарин заподозрил Евтушевскую в служебном подлоге. В свою очередь, в Следкоме РФ пришли к выводу, что «Отличница здравоохранения РФ» Полина Евтушевская пригласила к себе на прием того самого врача Рогаткина и дала ему понять, что в силах смягчить выводы эксперта. В Следкоме полагают, что между чиновницей и стоматологом была достигнута договоренность: за нужный ему вывод он будет бесплатно ее лечить.
Октябрьский районный суд признал экс-чиновницу виновной в получении взятки, приговорив Полину Евтушевскую к 700 тысячам рублей штрафа и запрету на право занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года.
Но осужденная приговор обжаловала. В апелляционной жалобе Полина Евтушевская попросила ее оправдать. Она указала, что не исправляла выводы врача-эксперта, а всего лишь помогла ему подготовить качественное заключение. В день проверки в клинике «Дентал Клаб» Евтушевской была сделала компьютерная томография. И эту процедуру, по ее мнению, не стоит расценивать как взятку - это было тестирование медицинской техники. За дальнейшее же лечение зубов она будто бы хотела заплатить после того, как лечение будет окончательно завершено.
Исследовав представленные материалы, доводы апелляционных жалоб, выслушав и оценив аргументы, приведенные участниками процесса, областной суд решил, что факт получения Евтушевской медицинской услуги без оплаты бесспорно установлен судом первой инстанции. Обращение в последующем в стоматологическую клинику за медицинской помощью с наличием ранее сделанного в ней снимка свидетельствует о наличии у Евтушевской преступного умысла на получение бесплатной медицинской помощи.
Суд указал, что получившая стоматологическую услугу в виде компьютерной томограммы Евтушевская выступала не как физическое, а как должностное лицо. Являясь сотрудником органа, осуществляющего проверку, она сама предложила проверяемому ею врачу ее проконсультировать и осмотреть ее ротовую полость. Таким образом, Евтушевская, понимая, что она является сотрудником органа, осуществляющего проверку деятельности медицинского учреждения, не приняла мер к предотвращению конфликта интересов, обратилась с жалобами на наличие проблем с зубами и получила бесплатную медицинскую помощь. Ее последующие действия лечению зубов с использованием сделанной ранее в этой же клинике компьютерной томограммы свидетельствуют о наличии единого продолжаемого преступления.
Пресс-служба областного суда сообщает, что приговор Октябрьского районного суда Липецка был оставлен без изменения, а жалобы осужденной и её адвоката - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.