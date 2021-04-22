Депутатам горсовета сообщили о проведенной мэрией реформе бега в Липецке

Чиновники отчитались о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка», девять из 12 показателей которой оказались проваленными.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета председатель департамента экономического развития мэрии Юлия Полоскина рассказала депутатам о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка» в 2020 году и планах на этот год.



Предполагается, что эта программа позволит сделать рывок в экономическом развитии муниципалитета, ведь на отсутствие свежих идей в увеличении собственных доходов городского бюджета сетовали еще пори мэре Михаиле Гулевском. Однако за несколько лет свежих мыслей в голову чиновникам так и не пришло, о чем и свидетельствовал отчет Юлии Полоскиной.



Итак, на 2020 год на реализацию этой программы, на которую работают два департамента - экономического развития и ЖКХ плюс три управления мэрии, было выделено 126,9 млн рублей. К концу года освоение средств по ней составило 97,5% от плана, или 123,7 миллиона. Сама Юлия Полоскина назвала программу умеренно эффективной, но с таким определением не согласились в экспертно-аналитическом управлении Липецкого горсовета.



«Значения некоторых показателей оказались не только ниже плана, но и ниже их фактического исполнения в 2019 и 2018 годах. Таким образом, по итогам реализации программы в 2020 году из 12 показателей задач/целевых индикаторов 9 не достигли плановых показателей», - написали эксперты.



Только по двум индикаторам мэрия оказалась в плюсе. Так, количество договоров на размещение объектов нестационарных торговый объектов увеличилось сразу на 250 единиц сверх плана, и еще на 9,8% сверх запланированного выросла доля доходов городского бюджета от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной казне.



Отдельного разговора стоит работа сотрудников городского управления имущественных и земельных отношений. В частности, в прошлом году подчиненные Веры Андреевой обеспечили поступление в бюджет Липецка 199,8 миллиона рублей неналоговых доходов. Так, план от приватизации муниципального имущества ведомство смогло перевыполнить на 25%, продав за 125,2 млн рублей 16 объектов недвижимости, которые находятся, как правило, в плачевном состоянии. Перевыполнен план на 16,2% по сдаче в аренду земельных участков - от этого вида деятельности получено 23,2 миллиона. Также УИЗО мэрии сумело снизить на 10,7% задолженность по неналоговым доходам - до 584,7 млн рублей.



А по остальным задачам муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка» - в минусах. Так, на 14,6% было собрано меньше налоговых и неналоговых доходов, чем ожидалось. Уменьшилось на 1 января этого года на 4% число субъектов малого и среднего бизнеса, на 8% - индивидуальных предпринимателей (часть «ипэшников» перешли в самозанятые). Численность занятых в малом и среднем бизнесе горожан уменьшилось на 31,9 тысячи человек, а ведь развитие предпринимательства Юлия Полоскина назвала приоритетом деятельности мэрии.



Будете смеяться, но в списке межведомственных проектов этой муниципальной программы, которая, напоминаем, называется «Развитием экономического потенциала города Липецка», оказалась… «Реформа бега в Липецке»! Куда, зачем и как (может, спиной вперед?) бегут чиновники, непонятно - члены депутатской комиссии по экономической и промышленной политике развитию малого и среднего предпринимательства почему-то не задали Юлии Полоскиной такого вопроса.



Стало меньше на два резидентов в МБУ «Технопарк-Липецк» - эта муниципальная особая экономическая зона, в развитие которой ранее было вложено порядка полумиллиарда рублей, в прошлом году съела еще 30 миллионов бюджетных средств. В итоге доля площади, занимаемой оставшимися резидентами, от общей площади, подлежащей сдачу в аренду, уменьшилась на 17,8%. Обанкрочены три МУПа - «Второе ГЖУ», «Банно-прачечного хозяйства», «РВЦЛ».



- Странное у нас реформирование - через доведения до банкротства. Я гляжу, что в Липецке остались МУПы, которые имеют на балансе сети и транспорт. У нас из всех МУПов в плюсе только «Липецктеплосеть». Неужели нужно довести до банкротства и их, а потом продать за бесценок? - задался вопросом первый заместитель председателя городского Совета Борис Понаморев.



Ответа на него депутат не получил.



На этот год на реализацию проваленной муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка» будет выделено значительно меньше средств - 98,3 миллиона рублей.