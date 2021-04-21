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сегодня, 15:09

ЕР предложила полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

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ЕР предложила полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

С таким предложением партия "Единая Россия" обратится к Владимиру Путину

В "Единой России" предложили устранить несправедливость с выплатой больничных для родителей дошкольников. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что нужно полностью выплачивать им больничные независимо от трудового стажа, сообщает Российская Газета.

"Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся", - заявил секретарь генсовета партии Андерй Турчак.

По его словам, эта мера поддержит молодых родителей, только начинающих профессиональную деятельность, потому что зачастую именно для них уход на больничный оборачивается ощутимыми финансовыми потерями.

По его словам, с таким предложением партия обратится к президенту Владимиру Путину.
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