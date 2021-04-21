Общество

20 минут назад

В Липецке с обкома КПРФ сняли баннер с призывом менять власть

8 347
#КПРФ #благоустройство
В Липецке с обкома КПРФ сняли баннер с призывом менять власть

Коммунисты увидели в этой акции политическую подоплеку, чиновники - нарушение внешнего облика здания в центре города.

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Сегодня со здания обкома КПРФ в Липецке подрядная организация МКУ «Городской центр рекламы» сняла баннер «Время менять власть!»

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- В Липецке идет борьба с визуальным мусором на улицах города, с незаконными рекламными конструкциями. Несоответствующий Порядку размещения и содержания информационных элементов на территории Липецка баннер был вывешен на помещении многоквартирного дома, занимаемом обкомом КПРФ. МКУ «Городской центр рекламы» выдал собственнику баннера еще два месяца назад предписание демонтировать его, но этот документ коммунисты проигнорировали. Организация соблюла все законные процедуры и сегодня рекламную конструкцию сняли со здания на улице Кузнечная, 12, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе мэрии.

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В свою очередь, коммунисты увидели в этой акции политическую подоплеку:

- Мы - политическая партия. Поэтому все решения в отношении КПРФ носят политически ангажированный характер. Вместо того, чтобы решать наболевшие проблемы, в частности, наводить порядок в городе и содержать должным образом дороги, власть решила бороться с малым бизнесом в отношении баннеров, постепенно подбираясь и к нам. Очевидно, что плакат «Время менять власть!» власти не понравился, - сообщил GOROD48 депутат областного Совета, второй секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев.
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#КПРФ #благоустройство

Комментарии (8)

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Небоумок

3 минуты назад
Ты ,,Ваш",в школе плохо учили.
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Безмасочник

4 минуты назад
Правильно сделали. Уж лучше пусть Уваркина правит, чем коммунисты. Ещё надо бы незаконный псевдопамятник Сталину убрать с улицы.
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Бояться

4 минуты назад
Коммунистов едросы,знают что при смене власти их ждёт.
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Житель

5 минут назад
Как бы чего не вышло!
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Читатель

5 минут назад
плакат актуален, поэтому городская администрация сняла его, им стыдно за облик города
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идут бараны

5 минут назад
Вот если бы там было написано,к примеру,--ВСЕЙ ТОЛПОЙ НА ВАКЦИНАЦИЮ!,то этот плакат точно не сняли бы.....
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Ваш

10 минут назад
Ещё постамент усатому палачу демонтируйте
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Олень

14 минут назад
спотыкаясь об горы мусора и дерьма, наши чиновники идут задрав головы вверх, чтобы не пропустить ни одного баннера
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