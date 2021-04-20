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сегодня, 13:54
Италия летом откроет границы для российских туристов
Италия возобновит прием туристов из России летом текущего года.
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что Италия возобновит прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса, летом 2021 года.
"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", - сообщил посол.
Сейчас из 20 итальянских областей только три остаются в так называемой "красной" зоне, то есть зоне повышенного риска. Всего с начала пандемии коронавируса количество зараженных в Италии достигло 3 млн 870 тыс. человек, из которых почти 117 тысяч умерли и около 3 млн 250 тысяч вылечились.
26 апреля в Италии планируется открыть музеи, театры и кинотеатры в "желтых" зонах с ограниченным числом посетителей и зрителей, в "оранжевой" и "красной" зонах представления будут возможны только на открытом воздухе. Откроются для обслуживания клиентов за столиками бары и рестораны, в том числе в вечернее время, но тоже только на открытом воздухе. Заведения общепита в закрытых помещениях смогут вернуться к нормальной работе не раньше 1 июня. С 15 мая смогут открыться пляжи и открытые бассейны. Закрытые спортзалы и бассейны возобновят работу не ранее 1 июня. Ожидается, что еще в течение мая будет сохраняться комендантский час по всей стране с 22:00, - передает ТАСС.
"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", - сообщил посол.
Сейчас из 20 итальянских областей только три остаются в так называемой "красной" зоне, то есть зоне повышенного риска. Всего с начала пандемии коронавируса количество зараженных в Италии достигло 3 млн 870 тыс. человек, из которых почти 117 тысяч умерли и около 3 млн 250 тысяч вылечились.
26 апреля в Италии планируется открыть музеи, театры и кинотеатры в "желтых" зонах с ограниченным числом посетителей и зрителей, в "оранжевой" и "красной" зонах представления будут возможны только на открытом воздухе. Откроются для обслуживания клиентов за столиками бары и рестораны, в том числе в вечернее время, но тоже только на открытом воздухе. Заведения общепита в закрытых помещениях смогут вернуться к нормальной работе не раньше 1 июня. С 15 мая смогут открыться пляжи и открытые бассейны. Закрытые спортзалы и бассейны возобновят работу не ранее 1 июня. Ожидается, что еще в течение мая будет сохраняться комендантский час по всей стране с 22:00, - передает ТАСС.