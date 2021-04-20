Главными страхами россиян стали рост цен и протесты

В первом квартале 2021 года на первое место по значимости для россиян вышел страх перед действиями полиции и судов в связи с акциями протеста.





Действия полиции и судов на протестных акциях, а также возможные потрясения из-за ситуации вокруг Алексея Навального больше всего тревожили россиян в начале года, - пишет



По данным исследователей, в январе—марте в соцсетях наблюдался всплеск негативных высказываний как в адрес правоохранителей, так и протестующих.



На втором месте — страх перед нашествием волков и паводками, актуальный для жителей некоторых регионов России — Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской, Московской, Кировской областей, Коми, Карелии и Бурятии.



Третьим по значимости оказался страх "революции и потрясений" из-за ситуации вокруг учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. В КРОС полагают, что россияне испытывают тревогу за безопасность, даже не соглашаясь с протестующими.



Также среди основных страхов россиян рост цен на продукты питания, ухудшение эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса, обострение отношений с США и вооруженного конфликта в Донбассе. В первом квартале текущего года самым главным для россиян стал страх перед действиями полиции и судов, - следует из данных "Национального индекса тревожностей", который подготовила Компания развития общественных связей (КРОС).Действия полиции и судов на протестных акциях, а также возможные потрясения из-за ситуации вокруг Алексея Навального больше всего тревожили россиян в начале года, - пишет "Ъ" По данным исследователей, в январе—марте в соцсетях наблюдался всплеск негативных высказываний как в адрес правоохранителей, так и протестующих.На втором месте — страх перед нашествием волков и паводками, актуальный для жителей некоторых регионов России — Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской, Московской, Кировской областей, Коми, Карелии и Бурятии.Третьим по значимости оказался страх "революции и потрясений" из-за ситуации вокруг учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. В КРОС полагают, что россияне испытывают тревогу за безопасность, даже не соглашаясь с протестующими.Также среди основных страхов россиян рост цен на продукты питания, ухудшение эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса, обострение отношений с США и вооруженного конфликта в Донбассе.