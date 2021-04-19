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В Турции продолжаются испытания российской вакцины от коронавируса
Турецкая газета Yeni Safak удалила со своего сайта статью о том, что в Турции одобрили производство российской вакцины "Спутник V".
Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство вакцины "Спутник V".
"Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта", - рассказал Кайыпмаз РИА Новости.
Представитель турецкого минздрава также подтвердил агентству, что сообщения СМИ об одобрении производства российской вакцины в Турции не соответствуют действительности. "Произошло недопонимание между журналистом и членом нашего научного совета. Испытания вакцины "Спутник V" продолжаются в штатном режиме, промежуточные результаты есть, но окончательного получения одобрения пока нет", - рассказал собеседник.
Турецкая газета Yeni Safak 19 апреля удалила со своего сайта статью о том, что в Турции одобрили производство российской вакцины "Спутник V". Данный материал больше не индексируется в базе издания. Ссылки на эту новость и ее перепечатки в других онлайн-СМИ также удаляются, - передает ТАСС.