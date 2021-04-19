В мире

сегодня, 12:57

В Турции продолжаются испытания российской вакцины от коронавируса

103
#коронавирус #прививка #Спутник #Турция

Турецкая газета Yeni Safak удалила со своего сайта статью о том, что в Турции одобрили производство российской вакцины "Спутник V".

Испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" продолжаются, об одобрении ее производства в стране пока говорить рано, - заявил член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз.

Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство вакцины "Спутник V".

"Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта", - рассказал Кайыпмаз РИА Новости.

Представитель турецкого минздрава также подтвердил агентству, что сообщения СМИ об одобрении производства российской вакцины в Турции не соответствуют действительности. "Произошло недопонимание между журналистом и членом нашего научного совета. Испытания вакцины "Спутник V" продолжаются в штатном режиме, промежуточные результаты есть, но окончательного получения одобрения пока нет", - рассказал собеседник.

Турецкая газета Yeni Safak 19 апреля удалила со своего сайта статью о том, что в Турции одобрили производство российской вакцины "Спутник V". Данный материал больше не индексируется в базе издания. Ссылки на эту новость и ее перепечатки в других онлайн-СМИ также удаляются, - передает ТАСС.
103
#коронавирус #прививка #Спутник #Турция

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Белоруссии заявили о трех сценариях захвата власти силовым путем
В Белоруссии заявили о трех сценариях захвата власти силовым путем

вчера, 10:00

В мире
Зеленский пожаловался, что его не соединили с Путиным
1
Зеленский пожаловался, что его не соединили с Путиным

17.04.2021 10:15

В мире
Главком ВСУ призвал не разжигать панику на Украине
Главком ВСУ призвал не разжигать панику на Украине

17.04.2021 10:13

В мире
Назван срок, когда США окончательно набросятся на Россию
4
Назван срок, когда США окончательно набросятся на Россию

17.04.2021 10:09

В мире
США вводят санкции против РФ и высылают 10 российских дипломатов
#санкции #Байден #США
1
США вводят санкции против РФ и высылают 10 российских дипломатов

15.04.2021 16:18

В мире
Посол Украины в ФРГ предложил вернуть стране ядерный статус для защиты от РФ
#Украина #ФРГ #ядерный статус
Посол Украины в ФРГ предложил вернуть стране ядерный статус для защиты от РФ

15.04.2021 16:08

В мире