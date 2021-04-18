В мире

сегодня, 10:00

В Белоруссии заявили о трех сценариях захвата власти силовым путем

104

Политолог и адвокат, задержанные по подозрению в организации покушения на белорусского лидера Александра Лукашенко, и другие участники организованной группы получали финансирование из-за рубежа и разрабатывали как минимум три сценария захвата власти. Об этом сообщили белорусские силовики.

С громким заявлением о готовившемся покушении президент Белоруссии выступил накануне. По словам Лукашенко, мишенью был не только он, но и его дети, а в самой республике планировался военный переворот, сообщает www.ntv.ru

Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «В планах был захват ребенка одного, второго — как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал».

Спецоперацию провел Комитет госбезопасности Белоруссии при поддержке ФСБ России. В результате в Москве задержали адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федуту. По данным спецслужб, их консультировали США и Польша.

Сообщается, что подозреваемые готовили полное отключение энергосистемы республики, блокировку Минска, чтобы туда нельзя было стянуть войска, а также захват теле- и радиоцентров для обращения к народу.

Разрабатывались как минимум 3 сценария захвата власти в Белоруссии силовым путем, подготовка переворота финансировалась из-за рубежа, деньги тратились на подкуп людей и поддержание тесных контактов с террористическими организациями.
104

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Зеленский пожаловался, что его не соединили с Путиным
1
Зеленский пожаловался, что его не соединили с Путиным

вчера, 10:15

В мире
Главком ВСУ призвал не разжигать панику на Украине
Главком ВСУ призвал не разжигать панику на Украине

вчера, 10:13

В мире
Назван срок, когда США окончательно набросятся на Россию
2
Назван срок, когда США окончательно набросятся на Россию

вчера, 10:09

В мире
США вводят санкции против РФ и высылают 10 российских дипломатов
#санкции #Байден #США
1
США вводят санкции против РФ и высылают 10 российских дипломатов

15.04.2021 16:18

В мире
Посол Украины в ФРГ предложил вернуть стране ядерный статус для защиты от РФ
#Украина #ФРГ #ядерный статус
Посол Украины в ФРГ предложил вернуть стране ядерный статус для защиты от РФ

15.04.2021 16:08

В мире
Иностранные СМИ сообщают о новых антироссийских санкциях США
#санкции #США
Иностранные СМИ сообщают о новых антироссийских санкциях США

15.04.2021 12:38

В мире