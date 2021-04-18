В Белоруссии заявили о трех сценариях захвата власти силовым путем

Политолог и адвокат, задержанные по подозрению в организации покушения на белорусского лидера Александра Лукашенко, и другие участники организованной группы получали финансирование из-за рубежа и разрабатывали как минимум три сценария захвата власти. Об этом сообщили белорусские силовики.





Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «В планах был захват ребенка одного, второго — как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал».



Спецоперацию провел Комитет госбезопасности Белоруссии при поддержке ФСБ России. В результате в Москве задержали адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федуту. По данным спецслужб, их консультировали США и Польша.



Сообщается, что подозреваемые готовили полное отключение энергосистемы республики, блокировку Минска, чтобы туда нельзя было стянуть войска, а также захват теле- и радиоцентров для обращения к народу.



Разрабатывались как минимум 3 сценария захвата власти в Белоруссии силовым путем, подготовка переворота финансировалась из-за рубежа, деньги тратились на подкуп людей и поддержание тесных контактов с террористическими организациями.

С громким заявлением о готовившемся покушении президент Белоруссии выступил накануне. По словам Лукашенко, мишенью был не только он, но и его дети, а в самой республике планировался военный переворот, сообщает www.ntv.ru Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «В планах был захват ребенка одного, второго — как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал».Спецоперацию провел Комитет госбезопасности Белоруссии при поддержке ФСБ России. В результате в Москве задержали адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федуту. По данным спецслужб, их консультировали США и Польша.Сообщается, что подозреваемые готовили полное отключение энергосистемы республики, блокировку Минска, чтобы туда нельзя было стянуть войска, а также захват теле- и радиоцентров для обращения к народу.Разрабатывались как минимум 3 сценария захвата власти в Белоруссии силовым путем, подготовка переворота финансировалась из-за рубежа, деньги тратились на подкуп людей и поддержание тесных контактов с террористическими организациями.