Происшествия

45 минут назад

В гаражном магазине на улице Катукова найден сомнительный алкоголь на 102 000 рублей

3 339
#алкоголь #фальсификат
В гаражном магазине на улице Катукова найден сомнительный алкоголь на 102 000 рублей
15 апреля сотрудники отделения по исполнению административного законодательства УМВД России по Липецку обнаружили гаражный магазин на улице Катукова: алкоголь с признаками подделки в нем продавался без лицензии и товарно-сопроводительных документов.

- Из оборота изъято более 110 литров контрафактной алкогольной продукции различных наименования общей стоимостью около 102 тысяч рублей. Начато административное расследование. Изъятая продукция направляется на экспертизу для установления содержания опасных для жизни и здоровья потребителей веществ, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
3 339
#алкоголь #фальсификат

Комментарии (3)

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Ох

10 минут назад
Стоило за руку поймать и работа закипела)))
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Александр

23 минуты назад
Дайте этим торговцам сроки по десяточке, чтобы другим неповадно было... И участковому докучи...
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кент

32 минуты назад
102 тысяч рублей исчесляется по цене рыночной,или паленочной????
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