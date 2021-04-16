В гаражном магазине на улице Катукова найден сомнительный алкоголь на 102 000 рублей

15 апреля сотрудники отделения по исполнению административного законодательства УМВД России по Липецку обнаружили гаражный магазин на улице Катукова: алкоголь с признаками подделки в нем продавался без лицензии и товарно-сопроводительных документов.



- Из оборота изъято более 110 литров контрафактной алкогольной продукции различных наименования общей стоимостью около 102 тысяч рублей. Начато административное расследование. Изъятая продукция направляется на экспертизу для установления содержания опасных для жизни и здоровья потребителей веществ, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

