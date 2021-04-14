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Путин уволили нескольких высокопоставленных военных Росгвардии

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#Росгвардия #увольнение

Президент России Владимир Путин своим указом уволил трех действующих генералов Росгвардии с постов в руководстве службы и уволил с военной службы четверых уже отстраненных от должностей генералов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в руководстве Росгвардии, - сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") в Telegram. Указ еще не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, три человека были освобождены от занимаемых должностей, четверо — уволены с военной службы.

От должностей были освобождены зам.директора Юрий Бабкин; командующий Объединённой группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук и начальник Договорно-правового департамента Александр Школьников, - написал Хинштейн.

С военной службы были уволены экс-начальник Главного управления связи Алексей Беляков; экс-начальник Главного управления по работе с личным составов Николай Рябчиков; экс-начальник Финансово-экономического департамента Вячеслав Савкин и экс-начальник Пермского института Росгвардии Владимир Купавский.

В числе освобожденных от должности, но не уволенных с военной службы — руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов. Президент также назначил девять полковников на различные руководящие должности в Росгвардии. В частности, Сергей Шевчук, ранее работавший в управлении общественных связей МВД, возглавил департамент по взаимодействию со СМИ, - пишет "Ъ".
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#Росгвардия #увольнение

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