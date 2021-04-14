сегодня, 11:47
Путин уволили нескольких высокопоставленных военных Росгвардии
Президент России Владимир Путин своим указом уволил трех действующих генералов Росгвардии с постов в руководстве службы и уволил с военной службы четверых уже отстраненных от должностей генералов.
От должностей были освобождены зам.директора Юрий Бабкин; командующий Объединённой группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук и начальник Договорно-правового департамента Александр Школьников, - написал Хинштейн.
С военной службы были уволены экс-начальник Главного управления связи Алексей Беляков; экс-начальник Главного управления по работе с личным составов Николай Рябчиков; экс-начальник Финансово-экономического департамента Вячеслав Савкин и экс-начальник Пермского института Росгвардии Владимир Купавский.
В числе освобожденных от должности, но не уволенных с военной службы — руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов. Президент также назначил девять полковников на различные руководящие должности в Росгвардии. В частности, Сергей Шевчук, ранее работавший в управлении общественных связей МВД, возглавил департамент по взаимодействию со СМИ, - пишет "Ъ".