Перекрывшее Суэцкий канал судно арестовали до выплаты $900 млн

Суд в египетском городе Исмаилия удовлетворил ходатайство администрации Суэцкого канала об аресте контейнеровоза Ever Given, из-за которого движение по водной артерии в марте оказалось заблокировано на несколько дней.

Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций, - сообщила газета Shorouk Власти Египта будут добиваться полного покрытия ущерба от блокировки канала."Экономический суд города Исмаилия принял решение об аресте судна Ever Given, которое нарушило навигацию по Суэцкому каналу на 6 дней", — сообщает издание."В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <...>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.Планируется, что экипаж судна проинформируют о решении во вторник утром.Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда, - передает РИА Новости Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в свою очередь сообщил газете Youm7, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть. Каждый час перекрытия канала обходился в 400 миллионов долларов. Пробка полностью рассосалась лишь 29 марта.