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Перекрывшее Суэцкий канал судно арестовали до выплаты $900 млн
Суд в египетском городе Исмаилия удовлетворил ходатайство администрации Суэцкого канала об аресте контейнеровоза Ever Given, из-за которого движение по водной артерии в марте оказалось заблокировано на несколько дней.
Власти Египта будут добиваться полного покрытия ущерба от блокировки канала.
"Экономический суд города Исмаилия принял решение об аресте судна Ever Given, которое нарушило навигацию по Суэцкому каналу на 6 дней", — сообщает издание.
"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <...>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.
Планируется, что экипаж судна проинформируют о решении во вторник утром.
Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда, - передает РИА Новости.
Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в свою очередь сообщил газете Youm7, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.
Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть. Каждый час перекрытия канала обходился в 400 миллионов долларов. Пробка полностью рассосалась лишь 29 марта.