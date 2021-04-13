Братья нашли в лесополосе под Липецком мешок с оружием

Теперь ружьё и патроны прокуратура требует признать бесхозными.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, грязинский прокуратор обратился в суд с иском о признании найденного имущества бесхозяйным, разрешении его реализации или утилизации.



Ещё 19 февраля 2019 года двое братьев — жителей села Фащевка Грязинского района были остановлены охотинспекторами по подозрению в незаконной охоте. В машине у мужчин обнаружили белый мешок с ружьём в разобранном виде и патронами. Мужчины сообщили, что нашли этот мешок в лесополосе и как раз ехали сдавать его в полицию. Никаких данных о причастности братьев к охоте не было, поэтому материал по факту незаконной охоты был отказанным, уголовное дело не возбудили. При этом ничейное оружие изъяли и направили на исследование в ЭКЦ УМВД России по Липецкой области.



Исследование показало, что найденной оружие является пригодным для стрельбы ружьем 12 калибра и относится к категории гладкоствольного огнестрельного оружия, а 14 патронов из белого мешка являются охотничьими патронами 12 калибра. При этом оружие в базах данных не значилось и на территории Липецкой области не было зарегистрировано. Прошло уже больше года, а собственники так и не объявились. Теперь судьбу оружия решит суд.