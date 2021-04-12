Коронавирус

сегодня, 11:06

За сутки в Липецкой области подтверждены 78 случаев коронавирусной инфекции

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 78 случаев коронавирусной инфекции

Вылечившихся сегодня нет.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 78 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 587 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 374 человека, умерли — 579 человек (по данным регионального оперштаба на 11 апреля умерли 576 человек).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 320 случаев коронавирусной инфекции, 277 человек умерли, 6 656 человек выздоровели.

С начала пандемии в России выявлены 4 649 710 случаев коронавирусной инфекции, 4 272 165 человек выздоровели, 103 263 человека от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

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