Происшествия
сегодня, 11:47
Из-за пожара в Усмани из дома эвакуировали жильцов
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ЧП произошло на улице 60 лет Победы, дом 5.
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Тушить горящую многоэтажку приехали 4 отделения пожарной охраны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пришлось эвакуировать людей.
В огне пострадал один человек. Повреждено домашнее имущество на площади 4 квадратных метра. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники пожарного надзора, чтобы установить причину.
Фото и видео: пресс-служба МЧС России по Липецкой области
В огне пострадал один человек. Повреждено домашнее имущество на площади 4 квадратных метра. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники пожарного надзора, чтобы установить причину.
Фото и видео: пресс-служба МЧС России по Липецкой области
393