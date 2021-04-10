Происшествия

сегодня, 11:47

Из-за пожара в Усмани из дома эвакуировали жильцов

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#пожар #пострадавший

ЧП произошло на улице 60 лет Победы, дом 5.

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Тушить горящую многоэтажку приехали 4 отделения пожарной охраны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пришлось эвакуировать людей.

В огне пострадал один человек. Повреждено домашнее имущество на площади 4 квадратных метра. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники пожарного надзора, чтобы установить причину.

Фото и видео: пресс-служба МЧС России по Липецкой области
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#пожар #пострадавший

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