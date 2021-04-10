Коронавирус

23 минуты назад

За сутки в Липецкой области выявлены 80 случаев COVID-19

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 80 случаев COVID-19

Вылечился от новой коронавирусной инфекции 131 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 80 случаев инфицирования коронавирусом, умерли пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 28 428 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 370 человек, умерли — 573 человека. По данным оперштаба на 9 апреля в регионе умерли 573 человека.

За минувшие сутки в России подтверждены 8 704 случая коронавирусной инфекции, 402 человека умерли, 9 579 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 4 632 688 случаев коронавирусной инфекции, 4 258 279 человек выздоровели, 102 649 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

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