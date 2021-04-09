Дату отключения отопления в Липецке назовут на следующей неделе

В город идёт потепление.

По прогнозу синоптиков, в эти выходные столбики термометров ночью еще будут показывать отрицательные значения, однако с 13 апреля температура воздуха в Липецке днем будет составлять 17-20 градусов тепла. В связи с этим в администрации города уже в понедельник обсудят дату завершения отопительного сезона, сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.



- Долгожданное тепло еще может смениться резким похолоданием и тогда дома вновь придется подключать к системе теплоснабжения. Чтобы избежать этого мы продолжим следить за погодой, - рассказали в городском департаменте ЖКХ.



По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пока серьезных похолоданий в Липецке не ожидается.



Напомним, тепло в дома липчан начали подавать 19 октября. В прошлом году отопительный сезон в Липецке завершился 29 апреля.