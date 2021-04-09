Общество

сегодня, 17:08

Дату отключения отопления в Липецке назовут на следующей неделе

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#Отопление
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Дату отключения отопления в Липецке назовут на следующей неделе

В город идёт потепление.

По прогнозу синоптиков, в эти выходные столбики термометров ночью еще будут показывать отрицательные значения, однако с 13 апреля температура воздуха в Липецке днем будет составлять 17-20 градусов тепла. В связи с этим в администрации города уже в понедельник обсудят дату завершения отопительного сезона, сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.

- Долгожданное тепло еще может смениться резким похолоданием и тогда дома вновь придется подключать к системе теплоснабжения. Чтобы избежать этого мы продолжим следить за погодой, - рассказали в городском департаменте ЖКХ.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пока серьезных похолоданий в Липецке не ожидается.

Напомним, тепло в дома липчан начали подавать 19 октября. В прошлом году отопительный сезон в Липецке завершился 29 апреля.
11 1147
#Отопление
1

Комментарии (11)

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Бродяга

13 минут назад
У квадры наверно дефецит бюджета вот и продлевают тепло + счета как всегда приносят конские
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Многодетная мать

16 минут назад
У меня льгота 70% от ЖКХ, за отопление 3-х комнатной плачу 1200 рублей, да и те возвращают потом, мне хоть все лето пусть отапливают.
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Артурчик

25 минут назад
Главное чтобы к шествию "Бессмертного полка" отключили.
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Гость

45 минут назад
Вы нормальные,мэрия!!???Это апрель,а не октябрь,с каждым днём теплее!!!Сколько можно,отключаете!!!
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Всё под контролем.

46 минут назад
У нас слуги народа живут загородом или в квартирах спренудительным отоплением им волноваться не о чем, да и наверняка льготы имеют на всё причем ЖКХ. ХОТЯ БЫ СУММЫ МОЖНО УМЕНЬШИТЬ НА УЛИЦАХ + А БЕРУТ КАК ПРИ -30.
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Оса

48 минут назад
Хватит топить,изверги!!!!В квартирах +30!!?!!
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ded

55 минут назад
вы прогноз погоды видели?? на следующей неделе +20, серьёзно чтоли топить думаете??? гореть вам за это в аду
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Дмитрий

55 минут назад
Что все постоянно стали ныть с этим отоплением?Что раньше детей ни у кого не было и стариков не было.Стабильно 15 апреля отключали и 15 октября включали.И в мыслях не было что повторно будут отопление включать.
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Я

59 минут назад
Артамонову до какого числа отстегнули?
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Маша

сегодня, 17:32
Нужно в конце месяца его и закончить 29 апреля 2021 года, а не раньше
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