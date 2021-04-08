44-летний липчанин жестоко избил гостя и выволок его на лестницу

В Липецке вынесен приговор по делу 44-летнего жителя города, который забил до смерти случайного собутыльника.





Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 19 января 2020 года липчанин пригласил к себе двух незнакомых мужчин, чтобы выпить. Затем недовольный поведением одного из гостей хозяин квартиры жесток избил его и перетащил на лестничную клетку.



- Спустя несколько часов мужчина обнаружил 43-летнего потерпевшего в бессознательном состоянии и обратился за медицинской помощью. Потерпевшего доставили в больницу, однако, несмотря на оказание медицинской помощи, он скончался. Причиной его смерти стала тупая травма живота и грудной клетки с множественными переломами ребер, - рассказали в СКР



Задержанный липчанин во всем признался. Свои слова он подтвердил при их проверке следователем на месте происшествия.



Виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

