Происшествия

29 минут назад

44-летний липчанин жестоко избил гостя и выволок его на лестницу

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#убийство
44-летний липчанин жестоко избил гостя и выволок его на лестницу

В Липецке вынесен приговор по делу 44-летнего жителя города, который забил до смерти случайного собутыльника. 

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 19 января 2020 года липчанин пригласил к себе двух незнакомых мужчин, чтобы выпить.  Затем недовольный поведением одного из гостей хозяин квартиры жесток избил его и перетащил на лестничную клетку. 

- Спустя несколько часов мужчина обнаружил 43-летнего потерпевшего в бессознательном состоянии и обратился за медицинской помощью. Потерпевшего доставили в больницу, однако, несмотря на оказание медицинской помощи, он скончался. Причиной его смерти стала тупая травма живота и грудной клетки с множественными переломами ребер, - рассказали в СКР

Задержанный липчанин во всем признался. Свои слова он подтвердил при их проверке следователем на месте происшествия. 

Виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.
1 558
#убийство

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КАК ИЗВЕСТНО

10 минут назад
липчаки всегда славились своим гостеприимством
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