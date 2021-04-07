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В Иркутске нашли свалку человеческих органов
Её обнаружили на необорудованной территории промбазы
В микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске местные жители обнаружили свалку человеческих останков. Органы и части тела утилизируют на необорудованной территории промышленной базы. Об этом сообщает «РИА Новости».
Жители микрорайона стали замечать лужи крови рядом с привозимыми туда контейнерами и обратились в полицию. Оказалось, что каждые два дня туда из нескольких медучреждений города «медицинские отходы класса Б» — ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций — привозит «Газель» одной из местных специализированный компаний. Затем отходы складывают в стоящие неподалеку контейнеры. Рядом расположена печь, предназначенная для сжигания отходов.
Однако такие отходы могут быть разносчиками различных заболеваний, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.
Прокуратура Ленинского района Иркутска взяла дело на контроль. За нарушение правил утилизации медицинских отходов предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.
Жители микрорайона стали замечать лужи крови рядом с привозимыми туда контейнерами и обратились в полицию. Оказалось, что каждые два дня туда из нескольких медучреждений города «медицинские отходы класса Б» — ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций — привозит «Газель» одной из местных специализированный компаний. Затем отходы складывают в стоящие неподалеку контейнеры. Рядом расположена печь, предназначенная для сжигания отходов.
Однако такие отходы могут быть разносчиками различных заболеваний, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.
Прокуратура Ленинского района Иркутска взяла дело на контроль. За нарушение правил утилизации медицинских отходов предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.