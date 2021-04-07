Похититель колбасы отработает магазинную кражу

Мужчина вынес из сетевого магазина 11 кг товара.

Мировой судья СУ №4 Грязинского района вынесла приговор безработному жителю Липецкой области. Мужчина ранее был судим за воровство, а теперь попался на краже из магазина.



Как указано в материалах суда, кража была совершена в сетевом магазине села Казинка Грязинского района 16 марта 2020 года. Мужчина прошел в торговый зал и направился к стеллажам с колбасными изделиями. При себе у злоумышленника был фирменный пакет магазина. Мужчина сложил в него колбасу, сало, деликатесную шейку, сыр. Всего в пакете вора оказалось 11 кг товара на общую сумму 3 844 рубля. Вору удалось незамеченным выйти из магазина. Кража была обнаружена при проведении локальной инвентаризации, вора установили по записям с камер видеонаблюдения. Мужчина не стал отрицать своей вины.



Суд приговорил магазинного вора к 240 часам обязательных работ. С учетом прошлых судимостей ему нужно будет отработать 360 часов.