Происшествия

сегодня, 15:03

Под Липецком 57-летний мужчина ударил знакомую ножом в грудь, а потом покончил с собой

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#покушение на убийство #самоубийство
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Под Липецком 57-летний мужчина ударил знакомую ножом в грудь, а потом покончил с собой
Утром 4 апреля в селе Плеханово разыгралась трагедия – 52-летний мужчина во время ссоры дважды ударил в грудь ножом 47-летнюю близкую знакомую, затем отправился на кладбище и покончил с собой.

- Женщину вовремя доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Как сообщили в Следственном управлении, Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
4 2865
#покушение на убийство #самоубийство
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Комментарии (4)

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сегодня, 15:56
елецкий, ну-ну!!!
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Пессимист

сегодня, 15:39
"...в селе Плеханова разыгралась трагедия.." Разве село до сих пор принадлежит Плеханову В.Г.?
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Вася

сегодня, 15:19
Весна, она такая, да и ещё дурдом рядом.
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елецкий

сегодня, 15:15
плехановские они все такие, с приветом - тю-тю...)
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