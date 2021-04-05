Под Липецком 57-летний мужчина ударил знакомую ножом в грудь, а потом покончил с собой

Утром 4 апреля в селе Плеханово разыгралась трагедия – 52-летний мужчина во время ссоры дважды ударил в грудь ножом 47-летнюю близкую знакомую, затем отправился на кладбище и покончил с собой.



- Женщину вовремя доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.



Как сообщили в Следственном управлении, Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

