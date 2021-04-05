Общество

сегодня, 13:07

Липчанам облегчат выбор земельного участка под застройку

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#земля #Росреестр
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Липчанам облегчат выбор земельного участка под застройку

Пригодные для жилищного строительства территории области внесут на онлайн кадастровую карту Росреестра.

Росреестр и администрация Липецкой области подписали соглашение по которому будут обмениваться сведениями о земельных участках и территориях, пригодных для жилищного строительства. Эта информация станет доступна жителям региона, в том числе и потенциальным инвесторам.

Теперь в публичной кадастровой карте сведения о земельных участках, пригодных для жилищного строительства, будут оперативно обновляться.  То есть любой желающий гражданин либо инвестор может зайти по ссылке, которая будет доступна через некоторое время, выбрать себе подходящий земельный участок или территорию и подать обращение о заинтересованности в использовании их для жилищного строительства в областное управление имущественных и земельных отношений. После в течение одного рабочего дня заинтересованному лицу направляется уведомление о получении обращения и указываются сроки его рассмотрения.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной администрации, новый порядок призван сделать получение участка прозрачным и сократить время. Сейчас, чтобы оформить землю, приходится обращаться сразу в несколько профильных ведомств. 

Росреестр уже приступил к тестированию технологии по отображению пригодных для жилищного строительства территорий на публичной кадастровой карте.
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#земля #Росреестр
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Комментарии (2)

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Ирина

33 минуты назад
Хорошо было бы..а то молодой семье предлагают поле Жёлтых песков..издевательство...
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007

46 минут назад
Ну ну, посмотрим что из этого получится. Сумляваюсь я однако! Шт
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