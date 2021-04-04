В Липецке задержан серийный вор

Липчанин обкрадывал бывшую жену, крал из подъездов и машин. У него был и сообщник.

УМВД России по Липецкой области завершило расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего и 36-летнего жителей Липецка в совершении серии преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».



Полицейские установили, что в июле прошлого года 33-летний обвиняемый проник в квартиру свой бывшей супруги, заранее изготовив дубликат ключей от входной двери, и похитил 3 золотых кольца и серьгу. Сумма причиненного ущерба составила около 19000 рублей. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард и получив 2800 рублей.



Через месяц он снова проник в квартиру к бывшей супруге, воспользовавшись ее отсутствием и совершил кражу ноутбука, стоимостью 40000 рублей. Похищенный ноутбук он сдал в комиссионный магазин за 5000 рублей.



В июле-августе 2020 года липчанин совершил кражу 5 велосипедов и самоката, которые находились на лестничных площадках многоквартирных домов. Все велосипеды были пристегнуты противокражными тросами к радиаторам отопления в подъездах. Обвиняемый разрывал тросы и совершал хищение чужого имущества. Общая сумма ущерба составила свыше 41000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска также установлена его причастность к краже, совершенной 16 августа на стоянке у одного из крупных гипермаркетов Липецка из припаркованного автомобиля «ВАЗ-21112», принадлежавшего местному жителю. При помощи находящихся при нем ножниц, он вскрыл водительскую дверь автомобиля, откуда похитил строительные инструменты и запчасти общей стоимостью 31300 рублей.



В августе прошлого года 33-летний обвиняемый вступил в сговор со своим 36-леним знакомым, который стал фигурантом 3 эпизодов уголовных дел, связанных с хищением чужого имущества. Совместно злоумышленники совершили кражу 6 велосипедов и самоката общей стоимостью 61000 рублей.



- Похищенное имущество злоумышленники либо продавали случайным прохожим, либо прятали в гараже, расположенном в гаражном кооперативе по ул. Механизаторов областного центра. Откуда впоследствии похищенное было изъято сотрудниками полиции. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Советского района Липецка для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.







