Суэцкий канал планируют расширить после инцидента с севшим на мель судном

Ставший причиной блокировки Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given совершил опасный маневр, приведший к тому, что он сел на мель.

Администрация Суэцкого канала собирается обдумать вопрос о расширении русла, чтобы ситуация с застрявшим судном больше не повторилась, - рассказал телеканалу Al Arabiya глава управления Усама Рабиа.Представители управления настаивают, что в случившемся виноват капитан корабля Ever Given, поскольку судно совершило неправильный маневр, отклонилось от курса и в итоге оказалось на мели. Неблагоприятными были и погодные условия: пыльная буря и сильный ветер. Но больше десятка судов до Ever Given все же смогли пройти по каналу.Контейнеровоз Ever Given, которым управляет тайваньская Evergreen Group, перегородил Суэцкий канал 23 марта, снять его с мели удалось только 29 марта. За это время в русле образовалась пробка из нескольких сотен судов. Основной версией случившегося является отклонение судна от курса из-за сильного ветра, но возможен и человеческий фактор.До окончания расследования контейнеровоз не выпустят из Суэцкого канала. Экипаж судна допросили еще 31 марта, но сколько займет расследование инцидента, пока неизвестно. Пока контейнеровоз находится в одном из озер Суэцкого канала.Владелец судна согласен выплатить компенсацию за блокировку канала, поэтому Египет не станет подавать в суд. Что касается компенсаций за простой судов, которые несколько дней не могли преодолеть Суэцкий канал, то им заплатят страховые компании, - сообщил советник президента Египта по развитию портов и самого канала адмирал Мохаб Мамиша.Глава управления заявил, что Египет намерен потребовать свыше миллиарда долларов в качестве компенсации за спасательную операцию. "Мы запросим приличную сумму. Мы спасли судно без каких-либо серьезных повреждений или потерь", — сказал Усама Рабиа, но не уточнил, кто должен выплатить компенсацию. Чтобы снять Ever Given с мели потребовалось несколько сотен человек, из-под днища контейнеровоза достали около 30 тысяч кубометров песка, - передает Lenta.ru