Новости о поступлении в вуз

В 2021 году порядок приема в вузы кардинально изменился. Все изменения и подробности о приемной кампании 2021 года можно узнать на Дне открытых дверей ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского «Привет, абитуриент!», который пройдет 6 февраля в 11:00 в режиме прямого эфира. На официальном сайте вуза размещен баннер «День открытых дверей» с прямой ссылкой на трансляцию.

Промо-ролики университета познакомят абитуриентов с одним из старейших вузов региона. Зрители увидят научные лаборатории, учебные корпуса, спортивные объекты и современные образовательные технологии.

Ректор университета Нина Владимировна Федина расскажет актуальную информацию об университете, о перспективах вуза и его выпускников.

В ходе трансляции состоятся прямые включения директоров институтов. Они расскажут не только о новых программах бакалавриата и магистратуры, но и про то, как и чем живут студенты, о возможностях образовательной деятельности.

Студенты, которые совсем недавно сами были абитуриентами, поделятся своими впечатлениями о студенческой жизни.





Также зрителям будет объявлено расписание Дней открытых дверей в институтах. Во время прямых трансляций ребята смогут познакомиться с будущими преподавателями и подробнее узнать о выбранном профиле обучения и институте.

Во время всего эфира будет работать чат, где абитуриенты и их родители смогу задать все интересующие вопросы.

Для тех, кто не сможет по каким-либо причинам подключиться к прямому эфиру, запись трансляции будет доступной на YouTube канале: https://youtu.be/Ph0MUG8If4A

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