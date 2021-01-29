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У липчанина нашли наркотик-«Chupa Chups»

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#наркотики
У липчанина нашли наркотик-«Chupa Chups»

Мужчина предстал перед судом по обвинению в нелегальном хранении запрещенных веществ.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор безработному мужчине, ранее судимому за пьяную езду. На этот раз липчанин попался на хранении наркотиков.

Как указано в документах суда, полиция задержала преступника вечером 19 июля в лесном массиве рядом с улицей Салтыкова-Щедрина. Мужчина привлек внимание патруля своим странным поведением. Его задержали по подозрению в употреблении наркотиков и доставили в отдел полиции. При досмотре вещей задержанного полицейские обследовали рюкзак мужчины. В нем оказалась целая россыпь наркотиков в порошке и таблетках, расфасованных в полимерные пакетики. Среди них вещества, помеченные изображением листа травы и с надписью «Chupa Chups». Общая масса наркотиков превышала 1 грамм, что является значительным объемом. На мужчину завели уголовное дело за хранение наркотиков.

Подсудимый с предъявленным обвинением согласился и полностью признал себя виновным. Суд приговорил мужчину к году условного срока с аналогичным испытательным. На это время ему запрещено употреблять спиртные напитки, а также наркотические средства и психотропные вещества.
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#наркотики

Комментарии (3)

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Алкан с ЛТЗ

17 минут назад
Теперь у него погоняло Чупа чупс!
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МАША

19 минут назад
ПОНЯТЬ НЕ МОГУ .1ГРАММ НАРКОТЫ И ГОД УСЛОВНО. КТО ЕГО КРЫШУЕТ? ТУТ СТАТЬЯ 228 ЧАСТЬ 2. А ТО И ЧАСТЬ 3 И СРОКИ ТАМ ДО 10 ЛЕТ
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Чупа чупс

43 минуты назад
превратился в киндер сюрприз, и он выиграл кэш бэк на зону
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