Корпоратив участников группы «ВКонтакте» закончился трагически

У молодого мужчины теперь изуродовано лицо.

В Липецке будут судить 34-летнего мужчину, который год назад на новогоднем корпоративе изуродовал разбитым графином лицо своему знакомому по соцсетям.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 21 декабря 2019 года участники одной группы в соцсети «ВКонтакте» решили устроить новогодний корпоратив и собрались в кафе на проспекте 60-летия СССР. Все участники корпоратива знали друг друга только заочно, по переписке «ВКонтакте».



Личное знакомство сначала проходило хорошо. Но под занавес корпоратива – около 23.00 один из участников встречи в грубой форме начал высказывать претензии официантке. Другой мужчина решил заступиться за девушку и сделал ему замечание – «коллеги» по соцсетям, которые к тому времени уже были достаточно пьяны, вышли разбираться.



В ходе этих разборок один мужчина сначала нанёс другому удары по голове стеклянным графином, а потом и вовсе этот графин разбил и оставшейся частью располосовал лицо своего оппонента и ударил ему по плечу.



В результате у потерпевшего теперь навсегда обезображено лицо: на месте ран на левой щеке и в области подбородка остались заметные рубцы.



34-летнего мужчину, порезавшего знакомого графином, будут судить по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



