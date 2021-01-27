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Корпоратив участников группы «ВКонтакте» закончился трагически

10 2363
#корпоратив
4
Корпоратив участников группы «ВКонтакте» закончился трагически

У молодого мужчины теперь изуродовано лицо.

В Липецке будут судить 34-летнего мужчину, который год назад на новогоднем корпоративе изуродовал разбитым графином лицо своему знакомому по соцсетям.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 21 декабря 2019 года участники одной группы в соцсети «ВКонтакте» решили устроить новогодний корпоратив и собрались в кафе на проспекте 60-летия СССР. Все участники корпоратива знали друг друга только заочно, по переписке «ВКонтакте».

Личное знакомство сначала проходило хорошо. Но под занавес корпоратива – около 23.00 один из участников встречи в грубой форме начал высказывать претензии официантке. Другой мужчина решил заступиться за девушку и сделал ему замечание – «коллеги» по соцсетям, которые к тому времени уже были достаточно пьяны, вышли разбираться.

В ходе этих разборок один мужчина сначала нанёс другому удары по голове стеклянным графином, а потом и вовсе этот графин разбил и оставшейся частью располосовал лицо своего оппонента и ударил ему по плечу.

В результате у потерпевшего теперь навсегда обезображено лицо: на месте ран на левой щеке и в области подбородка остались заметные рубцы.

34-летнего мужчину, порезавшего знакомого графином, будут судить по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

10 2363
#корпоратив
4

Комментарии (10)

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Гоафин

17 минут назад
Второй год пошёл и всё "будут судить"?
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Семён

17 минут назад
Одно из двух: или пить не с кем или пить хочется часто и много, что всё равно с кем.
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Анна

19 минут назад
Синька и соц сеть вконтакте - это зло
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Гуля

41 минуту назад
Кристина, ждут недождутся 23 февраля, ведь графинов ещё много!
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Кристина

45 минут назад
Группа распалась или сплотилась ещё больше?
ответить

10 лет это не страшно.

50 минут назад
главное не исключайте его из группы в соцсети «ВКонтакте»!!!!!!!!
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Мужик

56 минут назад
Даже смешно читать...
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Киса Воробьянинов

сегодня, 11:44
Вот, что бывает, когда пьёшь с незнакомыми людьми
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Дуров

сегодня, 11:44
Переходит в телеграмм- вконтакте опасно.
ответить

все зло

сегодня, 11:43
от этих ваших интернетов
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