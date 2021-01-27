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Ирина Шпицберг назначена вице-президентом по развитию технологии Группы НЛМК

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Ирина Шпицберг назначена вице-президентом по развитию технологии Группы НЛМК

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, сообщает о создании позиции вице-президента по развитию технологии и о назначении на эту позицию Ирины Шпицберг.  

Как сообщает пресс-служба НЛМК, Ирина Шпицберг сфокусируется на разработке и реализации долгосрочной стратегии развития новых продуктов и новых технологий производства. Она возглавит международную команду инженеров и ученых компании в России и Европе.  

«Компания рассматривает развитие технологии в качестве одного из основных стратегических направлений. Задачами Ирины Шпицберг будет консолидация существующих портфелей исследований и разработок, определение долгосрочных перспективных направлений развития технологии и управление ими. Я уверен, что экспертиза и опыт Ирины и ее команды позволят создать новое качество продуктового портфеля и усилить технологическое лидерство компании в производственных процессах», - прокомментировал назначение президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.  

Биография Ирины Шпицберг:

Ирина Шпицберг имеет более чем 20-летний опыт разработки и продвижения на рынок новых технологий. До прихода в Группу НЛМК она занимала должность вице-президента и главного технического директора  
AIM Aerospace, на которой курировала разработку уникальных решений для производства многослойных композитных авиационных материалов. Ирина работала на руководящих должностях в корпорации по производству промышленного оборудования Kennametal Corporation и в компании GE Aviation, ведущего мирового поставщика реактивных и турбовинтовых двигателей. Создала собственный консалтинговый бизнес, отмеченный наградами экспертов.  

Опыт Ирины Шпицберг включает разработку и продвижение на рынок новых технологий, успешное управление инновациями и консалтинг по вопросам стратегии, исследований и разработок. Ирина имеет научную степень в области материаловедения, является изобретателем и соавтором более 80 патентов. 

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