В Молодежном парке будет аквакомплекс

Концепцию развития территории вынесут на общественные слушания.

Будущее развития территории Молодежного парка раскрыло управление ЖКХ администрации Липецкой области. Ранее под постом Нацпроектов России об открытии в парке тюбинговой трассы развернулась полемика: как это может быть нацпроектом, если проект коммерческий и за катания спрашивают до 600 рублей. Оказалось, что тюбинговая трасса — часть программы по формированию комфортной городской среды.- Первый этап благоустройства завершился в августе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На этом преображение Молодежного парка не закончится. Следующие этапы планируются на 2021–2025 годы. Предполагается, что парк станет общественным пространством спортивной тематики. Здесь появится теннисный корт, площадки для бадминтона и волейбола, аквакомплекс, игровые зоны, кафе и парковки. Концепцию развития территории обсудят после общественных обсуждений, - ответили на критику в управлении ЖКХ Липецкой области.Городская власть решила вдохнуть жизнь в заросший Молодежный парк, который острословы переименовали в парк Малонадежный, летом 2019 года. Через год по периметру зеленой зоны появились лавки с урнами, пешеходная дорожка к торговому центру. Зимой 2020 года начался монтаж трассы для катания на «ватрушках».