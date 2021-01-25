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В Молодежном парке будет аквакомплекс

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#парк #аквакомплекс
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В Молодежном парке будет аквакомплекс

Концепцию развития территории вынесут на общественные слушания.

Будущее развития территории Молодежного парка раскрыло управление ЖКХ администрации Липецкой области. Ранее под постом Нацпроектов России об открытии в парке тюбинговой трассы развернулась полемика: как это может быть нацпроектом, если проект коммерческий и за катания спрашивают до 600 рублей. Оказалось, что тюбинговая трасса — часть программы по формированию комфортной городской среды.



- Первый этап благоустройства завершился в августе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На этом преображение Молодежного парка не закончится. Следующие этапы планируются на 2021–2025 годы. Предполагается, что парк станет общественным пространством спортивной тематики. Здесь появится теннисный корт, площадки для бадминтона и волейбола, аквакомплекс, игровые зоны, кафе и парковки. Концепцию развития территории обсудят после общественных обсуждений, - ответили на критику в управлении ЖКХ Липецкой области.

Городская власть решила вдохнуть жизнь в заросший Молодежный парк, который острословы переименовали в парк Малонадежный, летом 2019 года. Через год по периметру зеленой зоны появились лавки с урнами, пешеходная дорожка к торговому центру. Зимой 2020 года начался монтаж трассы для катания на «ватрушках».
8 1064
#парк #аквакомплекс
3

Комментарии (8)

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Елена

9 минут назад
В том районе только на выходных был аквакомплекс.
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неразумный

13 минут назад
Во истину - пир во время чумы, работы нет, зато зрелищ полно...
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житель

20 минут назад
чего там уже не было, давай Диснейленд самый крупный в мире, клоуны ряженные
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Клим

33 минуты назад
Не смешите мои тапки. Ни будет там аквакомплекса. Камни уже укатились, и аква утечет. Если бы парк не трогали, там бы уже деревья были нормальные. Можно было просто дорожки сделать, и урны поставить. Площадки для мангалов выделить, все. А тюбиг трассы, зимой, дети сами накатали бесплатно.
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игорь

40 минут назад
а камни все укатились вместе с ледовой ареной
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я

41 минуту назад
Надо понимать, что вырубят весь парк нафиг. Там пол парка эти сраные катящиеся камни занимают.
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Галина

56 минут назад
Аквадискотеку хотим на складе грязи
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Terleev

57 минут назад
Молодежный парк имеет потрясающий перепад высот там можно придумать что-то интересное и даже проводить городские праздники как день города там.
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