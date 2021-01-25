Новое о коронавирусе к 25 января: человеческий организм «запоминает» коронавирусы

Исследователи университета Северной Аризоны и исследовательского института трансляционной геномики США определили, что человеческий организм способен «запоминать» коронавирусные инфекции, которыми переболел ранее – по мнению ученых эти следы могут помочь иммунной системе побороть болезнь.

Американские генетики университета Северной Аризоны и исследовательского института трансляционной геномики заявили, что организм человека сохраняет память о столкновениях с коронавирусами, распространенными до пандемии. В этом случае прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS-CoV-2. Исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine, сообщают РИА Новости.



Ученые проанализировали, как иммунитет отвечает на несколько коронавирусов – а именно, добровольцев по очереди заражали разными коронавирусными инфекциями, а затем наблюдали за реакцией иммунной системы. Авторы изучали иммунный ответ на несколько коронавирусов: MESS-CoV, SARS-CoV-2, а также еще четырех коронавирусов, которые не являются смертельными и реакция на которые напоминает простуду. Каждое последующее заражение было менее выраженным и скорее напоминало лёгкую простуду, поскольку организм более эффективно противостоял вирусу. Также результаты показали, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии.



По мнению одного из авторов исследования Джона Алтина, этот факт может свидетельствовать о том, что люди уже обладают определенной иммунной защитой от новой инфекции. «Результаты исследования предполагают, что вирус COVID-19 может вызвать реакцию антител, которая существовала у людей до нашей текущей пандемии, а это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», — сказал инфекционист.



Вирусологи считают, что их выводы помогут в объяснении, почему у одних людей COVID-19 вызывает легкие симптомы или вовсе проходит бессимптомно, а у других инфекция протекает в тяжелой форме и приводит к госпитализации и смерти. Также, по мнению ученых, данные исследования поспособствуют разработке новых вакцин или других способов защиты от COVID-19 и его мутаций.



Российский терапевт рассказала о метеочувствительности после заражения SARS-CoV-2



После перенесенного COVID-19 некоторые люди могут оказаться более зависимыми от погоды и атмосферного давления – об этом рассказала врач-терапевт Наталья Зубарева в интервью радио Sputnik.



По ее словам, некоторые люди после перенесенной инфекции становятся более зависимыми от погоды. В целом повышенная чувствительность к изменению погодных условий встречается нередко, в большинстве случаев все ограничивается головной болью. Однако у некоторых перенесших COVID-19 пациентов в моменты резкой перемены погодных условий начали проявляться обострения хронических болезней – у них проявляются сердечно-сосудистые патологии, вплоть до инсультов и инфарктов, а также заболевания легочной системы и астма. Причиной усиленного влияния погоды после болезни по мнению врача может оказаться повышенный стресс, так как нервные рецепторы человека реагируют на перемены атмосферного давления. «Перемены атмосферного давления не остаются незамеченными, на них реагируют нервные рецепторы. Под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе», – пояснила для радио Sputnik Наталья Зубарева.



Снизить влияние резких перемен погоды на организм поможет контроль за уровнем стресса. Эксперт посоветовала принимать во время обострения инфекционных заболеваний микроэлементы и витамины, они адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунитет. «Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по показаниям врача, исходя из изначального уровня этих витаминов. Также нужны различные омега-3-кислоты», - уточнила терапевт.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 99 393 028 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 132 114 человек, вылечились 70 025 699 заразившихся. В России выявлено 3,72 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Великобритания и Франция. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Испании, Италии, Турции, Германии, Колумбии. Более миллиона заразившихся – в Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине, Перу.



