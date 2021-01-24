сегодня, 10:55
США подтвердили готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем
Ллойд Остин, утвержденный новым министром обороны в администрации президента США Джо Байдена, заверил своего японского коллегу Нобуо Киси, что Вашингтон готов оказывать помощь в отстаивании суверенитета Японии над спорными островами Сенкану (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщил Пентагон.
Договор предусматривает взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения третьей стороны на одного из его участников.
Остин также поблагодарил Киси за "неизменное лидерство Японии в осуществлении резолюций СБ ООН в отношении Северной Кореи".
Острова Сенкаку (Дяоюйдао), находящиеся в настоящее время под японским контролем, длительное время являются предметом территориального спора между Японией и Китаем, сообщает www.interfax.ru