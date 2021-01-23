Парадоксы липецкого панкратиона: «малыши» били более тяжёлых противников

Во дворце спорта «Динамо» отобрали сильнейших для участие в первенстве ЦФО.





Первенство Липецкой области пор панкратиону среди юношей и девушек до 18 лет во дворце спорта «Динамо» принесло несколько сенсаций.Турнир был очень важным: победители помимо медалей и титулов получали право представлять нашу область в первенстве ЦФО, которое пройдёт в Липецке с 3 по 5 февраля.Несмотря на то, что ставки были высоки, перспективный липецкий боец Кирилл Ерохин решил испытать себя в более тяжёлой весовой категории и из веса до 32 кг перешёл сразу в категорию до 38 кг. Дело было рискованным, но Ерохин выиграл несколько боёв по правилам традиционного панкратиона и добрался до финала, где его ждал серьёзный противник Артём Плотников, победитель Всероссийских турниров по вольной борьбе. Финальный боя стал украшением турнира, и в итоге «мухач» Ерохин сумел сломить сопротивление борца и с трудом, но всё же вырвал у него победу, а вместе с нею и 1-е место.В более тяжёлую весовую категорию перешёл и Азат Капапетян – из 58 кг в 63 кг. Там он выиграл три поединка в классической версии панкратиона и заслуженно стал победителем соревнований.«Золотые» медали и путёвки в сборную Липецкой области завоевали также Кирилл Баскаев, Владимир Шипилов, Артём Карапетян, Вадим Сарычев, Александр Райков, Татьяна Уваркина, Дарья Шафоростова, Александра Наседкина (в традиционном панкратионе), Сергей Таболин, Даниил Никитин (в классическом панкратионе).Кроме того, для самых юных участников – 2008-09 и 2010-11 г.р. состоялся свой турнир – так называемый открытый ковёр, на котором многие юные спортсмены получили первый соревновательный опыт. Отметим участника младшей возвратной группы Игоря Суворова, которому накануне состязаний исполнилось 10 лет. Свой первый юбилей мальчишка отметил «серебряной» медалью, одержав две победы и потерпев одно поражение. С днём рождения и спортивным успехом его поздравил лично президент федерации панкратиона ЦФО Дмитрий Голоскоков.Отметим, что в соревнованиях приняли участие воспитанники липецких клубов, в том числе «Динамо» и «Юный спасатель», гости из Грязей и Чаплыгина.Панкратион – одно из древнейших боевых искусств планеты, входившее в программу ещё древнегреческих Олимпийских Игр с 648 года до нашей эры. Сейчас панкратион возрождён по старинным источникам и описаниям. Различают два его вида: классический (или панкратион ММА) – жёсткий вид с разрешёнными ударами руками и ногами в корпус и голову, болевыми и удушающими приёмами и правилами, похожими на смешанные единоборства; традиционный панкратион – с ограничениями по ударам в голову и ударной техники в партере.Липецкий областной федерацией панкратиона руководят известные тренеры Игорь Воротынцев и Валерий Коростинский.