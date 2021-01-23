Коронавирус

52 минуты назад

За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 274 человека

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#коронавирус
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За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 274 человека

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным пресс-службы региональной администрации, зарегистрированы 19 724 случая новой коронавирусной инфекции, 15 653 человека выздоровели, 349 человек умерли (по данным сайта стопкоронавирус.рф — 348 человек), 3 722 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 092 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 2 630 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 156 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 55 заболевших, на втором Лебедянский район — 25. на третьем Усманский район — 15. В Становлянском и Тербунскомм районах — по 13, в Ельце и Задонском районе — по 7, в Липецком и Хлевенском районах — по 5, в Елецком районе — 4, в Грязинском и Данковском районах — по 2, в Воловском, Чаплыгинском и Долгоруковском районах — по одному заболевшему.
280
#коронавирус
1

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