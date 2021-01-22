Двух детей вызволили из заперти городские спасатели

Дважды в четверг 21 января спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка вскрывали двери квартир, в которых, воспользовавшись неосторожностью взрослых, закрылись маленькие дети.

Как сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС, на улице Пушкина, как только мать на секунду отлучилась к соседке, внутреннюю задвижку провернул трёхлетний мальчик.



В посёлке Дачный от достававшей коляску для прогулки бабушки аналогичным образом заперся двухлетний малыш. Пока спасатели со слесарным инструментом «колдовали» над замком, в качестве наблюдательного поста он сел на подоконник квартиры на первом этаже, и вместе с домашней собачкой любовался красотами заснеженного двора.



Как сообщил руководитель дежурной смены Виктор Евдокимов, оба малыша оказались не из пугливых, и встретили спасателей с неподдельным интересом.



Это первые для спасателей случаи с детьми в наступившем году, предыдущий произошёл вечером 31 декабря. К сожалению, подобные ситуации, когда маму на грани истерики и плачущего ребёнка разделяет захлопнувшаяся дверь, в практике отряда не редкость. В месяц они повторяются по нескольку раз.



Родителей, бабушек и дедушек просят учитывать это обстоятельство и не терять бдительности с младшими членами семьи.



Фото пресс-службы Управления по делам ГО и ЧС.

