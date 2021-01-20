В декабре овощи подорожали в 1,4 раза

Инфляция за год составила в Липецкой области 6,1%, тогда как в целом по России – 4,9%.



Только в декабре потребительские цены в регионе выросли на 0,9%.



Продовольственные товары в декабре подорожали на 2%, а по сравнению с декабрем 2019 года – на 8,2%. Заметно выросли в цене куриные яйца – на 12%. Их подорожание отмечено во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в 19-ти регионах цены увеличились на 1,3-8,9%, в 36 субъектах – на 9-16,9%, в 30 субъектах – на 17-25,2%. Майонез стал дороже на 4%, охлажденные и мороженые куры – на 3%, сливочное масло, питьевое молоко, мясо индейки, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты – на 2%, говядина, мука, кондитерские изделия, свинина, мясные субпродукты, сыры, фруктовые соки – на 1%. Среди плодоовощной продукции, цены на которую выросли в целом на 13%, овощи подорожали в 1,4 раза, картофель – на 16%. Одновременно с этим цены на сахар снизились на 6%, крупы и бобовые – на 1%.



Цены на непродовольственные товары в декабре выросли на 0,2%, а за год на 5,6%. Так, товары для животных стали дороже на 3%, строительные материалы, инструменты и оборудование, свежесрезанные цветы – на 2%, новые легковые автомобили иностранной марки, металлическая посуда, чулочно-носочные изделия, парфюмерно-косметические товары, галантерейные изделия, ковры, ковровые изделия, медицинские товары, телерадиотовары – на 0,5-1%. Одновременно с этим цены на моющие и чистящие средства снизились на 2%, электротовары и другие бытовые приборы – на 1%.



Цены и тарифы на услуги в декабре увеличились на 0,3%, за 12 месяцев – на 3,8%. В этой группе заметно подорожала стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 12%, годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – на 7%, плата за пользование потребительским кредитом – на 5%, плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля – на 4%, оплата первичного консультативного приема у врача специалиста – на 2%, стоимость общего анализа крови – на 1%. Вместе с тем стали дешевле билеты в театр – на 3%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 2%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 1%, сообщает Липецкстат. В среднем по стране абонентская плата за доступ к сети Интернет и пакет услуг сотовой связи снизились на 0,6% и 0,5% соответственно, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 0,3%.

