Происшествия

16 минут назад

СК начал дослественную проверку обстоятельств нечастного случая с 30-летней женщиной на елецком заводе «Энергия»

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#производственный травматизм #техника безопасности
СК начал дослественную проверку обстоятельств нечастного случая с 30-летней женщиной на елецком заводе «Энергия»

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту возгорания в одном из цехов АО «Энергия», в результате которого пострадала 30-летняя сотрудница предприятия.

По данным следствия, 19 января на производственной площадке акционерного общества «Энергия», специализирующегося на сборке элементов питания с применением пиротехнических элементов, в результате нарушения технологического процесса произошел выброс химического состава и его воспламенение, в ходе которого пострадала женщина-электродчик.

- 30-летняя женщина получила ожоги лица и шеи, повлекшие причинение вреда здоровью. Женщине оказывается медицинская помощь и устанавливается тяжесть вреда причинённого ее здоровью, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

В ходе проверочных мероприятий проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая для объективного установления причин произошедшего техническая документация. Устанавливаются должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

227
#производственный травматизм #техника безопасности

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