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СК начал дослественную проверку обстоятельств нечастного случая с 30-летней женщиной на елецком заводе «Энергия»
Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту возгорания в одном из цехов АО «Энергия», в результате которого пострадала 30-летняя сотрудница предприятия.
- 30-летняя женщина получила ожоги лица и шеи, повлекшие причинение вреда здоровью. Женщине оказывается медицинская помощь и устанавливается тяжесть вреда причинённого ее здоровью, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
В ходе проверочных мероприятий проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая для объективного установления причин произошедшего техническая документация. Устанавливаются должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение