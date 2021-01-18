«Тойота Королла» влетела в трактор, пострадали два человека

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области четыре человека получили травмы, один человек погиб.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 января в Липецке на Товарном проезде 49-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Sens» сбил вне зоны пешеходного перехода 24-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.

16 января в в селе Московка Усманского района 45-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил 41-летнего мужчину. Пешеход получил травмы после оказания помощи в больнице ему назначено амбулаторное лечение.

В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «Тойота Королла» и трактор «Беларус». В ДТП пострадали 52-летний водитель и 26-летняя пассажирка «Тойоты». Оба госпитализированы.

В селе Каликино Добровского района 26-летний водитель «Хендай Солярис» сбил насмерть 30-летнего мужчину.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5497 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 24 водителя, за неиспользование ремней безопасности –169.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4540 случаев превышения скорости.

Также зафиксирован 91 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.