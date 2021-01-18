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сегодня, 11:03
В Башкирии вводят антиковидные паспорта
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Региональные власти начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы.
Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства сообщил о решении башкирских властей в ближайшее время запустить проект "Антиковидный паспорт", - передает "Интерфакс".
Хабиров пояснил, что соответствующий документ получат перенесшие коронавирус и имеющие антитела, а также вакцинированные жители региона.
Этот проект призван решить целый ряд проблем, в том числе, для жителей старше 65 лет, на которых, при наличии такого "паспорта", не будут распространяться требования об обязательной самоизоляции. Помимо этого, данный проект станет лучшим средством агитации сделать прививку против коронавируса.
"Антиковидный паспорт" можно будет получить через портал госуслуг, при сохранении персональных данных, использовать по алгоритму QR-кода. Оператором проекта выступает региональное министерство цифрового развития государственного управления.
Предполагается, что по такому паспорту можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах, учреждениях, а также рассчитывать на снятие ограничений по этому заболеванию. Также предполагается, что апробация функционала "Антиковидного паспорта" начнется с 5 февраля 2021 года.
Сейчас в Башкирию поставлено 13 842 дозы вакцины "Гам-ковид-вак", в феврале запланирована поставка еще 50,8 тысяч доз, в марте - 100,7 тысяч доз вакцины. ГУП "Башфармация" и 72 медорганизации республики обеспечены оборудованием для транспортировки и хранения вакцины, - рассказал на совещании руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.
Хабиров пояснил, что соответствующий документ получат перенесшие коронавирус и имеющие антитела, а также вакцинированные жители региона.
Этот проект призван решить целый ряд проблем, в том числе, для жителей старше 65 лет, на которых, при наличии такого "паспорта", не будут распространяться требования об обязательной самоизоляции. Помимо этого, данный проект станет лучшим средством агитации сделать прививку против коронавируса.
"Антиковидный паспорт" можно будет получить через портал госуслуг, при сохранении персональных данных, использовать по алгоритму QR-кода. Оператором проекта выступает региональное министерство цифрового развития государственного управления.
Предполагается, что по такому паспорту можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах, учреждениях, а также рассчитывать на снятие ограничений по этому заболеванию. Также предполагается, что апробация функционала "Антиковидного паспорта" начнется с 5 февраля 2021 года.
Сейчас в Башкирию поставлено 13 842 дозы вакцины "Гам-ковид-вак", в феврале запланирована поставка еще 50,8 тысяч доз, в марте - 100,7 тысяч доз вакцины. ГУП "Башфармация" и 72 медорганизации республики обеспечены оборудованием для транспортировки и хранения вакцины, - рассказал на совещании руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.
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